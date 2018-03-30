Поддержка, которая может привести к новым жертвам

Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово это огромная трагедия. Вся Россия скорбит по погибшим, и многие россияне хотят каким угодно образом поддержать пострадавших.

В Сургуте было много желающих оказать моральную и материальную поддержку тем, кто столкнулся с трагедией лично – они приняли участие в разных акциях. На площади Сургутского университета прошел траурный митинг, посвященный памяти погибших. Пришедшие возложили цветы и игрушки на постамент памятника, зажгли свечи в память о жертвах пожара – это было, по моему мнению, правильное и искреннее дело.

Но я не понимаю такие акции, как, например, запуск шаров в небо или флешмоб с массовыми гудками автомобилей в одно и то же время. Напомню, что с призывами таким нетривиальным образом почтить память погибших кемеровчан к сургутянам обратились какие-то неизвестные инициативные люди через мессенджеры и соцстети.

По сети гуляет много фотографий, где видно, что птицы постоянно путаются в лентах от шариков и погибают. Не говоря о том, что остатки от лопнутых шаров будут попросту загрязнять наш город и окрестности, до которых долетят.

С машинами все еще хуже. В России не просто так есть закон, запрещающий использовать сигнал автомобиля без причины. Я лично попадал в аварию из-за того, что в праздничный день водитель, проезжающий мимо меня, внезапно начал сигналить. Из-за этого я отвлекся от дороги и въехал в машину, водитель которой решил остановиться на зеленом сигнале светофора.

И вот 28 марта в 19.00 люди начали «бибикать» по случаю траура, и хорошо бы это не привело ни к каким авариям. Один мой знакомый рассказал, что в это время ехал по своим делам и услышал, как водитель сзади начал долго безостановочно сигналить. Естественно, он первым делом подумал, что кому-то помешал или что-то случилось, и только через полминуты вспомнил, что на 19.00 запланирован этот автомобильный флешмоб. То есть человек заранее знал про эту глупую и неуместную затею, а многие про нее и слыхом не слыхали – что они подумали о произошедшем?

Подведем итог. Трагедия была, люди скорбят. Это естественно и даже необходимо. Если вы хотите оказать посильную поддержку, делайте это, но в нужное время, в нужном месте, и таким образом, чтобы это не привело к новым жертвам.