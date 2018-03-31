«Негодники». С какими заболеваниями не берут в армию

С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. В Югре к службе будут призваны 1338 человек. Молодые люди начинают получать повестки, а соответственно не за горами прохождение медицинской комиссии, по итогам которой призывники узнают о своей категории годности к воинской службе. Всего их пять:

Категория «А»означает – здоров и годен к службе. Однако есть дополнительные обстоятельства определяющие подкатегорию от одного до четырех. Таким образом призывник получивший категорию «А1» абсолютно здоров, а «А4» годен с ограниченной нагрузкой, в связи с небольшими трудностями со стопой (например, плоскостопие 1 степени).

Категория «Б» наиболее распространенная, означает, годен к службе в армии с незначительными ограничениями. У призывника были обнаружены трудности со здоровьем, которые, не препятствуют службе в военных силах (примеров множество, например, близорукость менее 6 диоптрий). Подкатегории «Б1» - «Б4» означают рекомендованный род войск например «Б2» - подводные лодки, надводные корабли, водители и члены экипажей танков, самоходно-артиллерийских установок, инженерных машин на базе танков и тягачей.

Получив категорию «В», в армию вы, скорее всего, не попадете. «В» означает ограниченно годен к военной службе. Призывник получает освобождение от призыва в мирное время и зачисляется в запас.

Категория «Г» - временно не годен к военной службе. Призывник облает заболеванием или травмой, однако ожидается скорое выздоровление (например, перелом кости, дистрофия или чрезмерное ожирение) Отскрочка дается на 6-12 месяцев, возмонжо продление вплоть до наступления не призывного возраста у призывника. Часто бывает, что после нескольких отсрочек ставится категория В.

Последняя категория «Д» - не годен к службе в армии. Это означает, что вы освобождаетесь от призыва и от воинской обязанности в целом. Кроме того, в паспорте ставится соответствующий штамп.

Полный список болезней, по которому определяется категория призывника, указан в Приложении к Положению о военно-врачебной экспертизе. В документе содержатся 88 статей, в каждой из которых до 20 различных заболеваний. В общем, существует около 2000 заболеваний не совместимых со службой в армии. По статистике самыми частыми заболеваниями, согласно которым граждане освобождаются от призыва являются: сколиоз 2 степени, плоскостопие 3 степени, язва желудка или 12-пестной кишки, пороки сердца, неврологические проблемы и проблемы выделительной системой организма (например, почки).

Исполняющий обязанности военного комиссара города Сургута и Сургутского района Андрей Калядин рассказал корреспонденту siapress.ru о том, какие заболевания чаще всего встречаются у призывников муниципалитета:

После того, как наркомания уверенно покинула первое место, по Сургуту и району стали лидировать характерные для большинства территорий заболевания – это заболевания сердечно-сосудистой хирургии, костно-мышечной системы и болезни внутренних органов. Немного больше стало случаев по снижению зрения за последние годы. По ожирению тоже скажу, что скорее у нас наоборот – больше высокие и худенькие, с недобором веса. А примерно в 1998-2001 годы призывники поголовно были негодны, потому как стояли на учете по наркотической зависимости. Стоит отметить, что именно военкомат тогда давал всю тревожную статистику в медучреждения, социальные органы, и после этими молодыми людьми уже занимались.