Друзья, до меня дошли сведения, что 31 марта планируется бойкот торговых центров города и учебная эвакуация. Зачем? Наоборот, сходите в ТЦ и посмотрите планы эвакуации, которые расположены на каждом этаже.

Что касается проверок, то они проходят несколько раз в год совместно с представителями Госпожнадзора и других контролирующих органов. Также проводятся учебные эвакуации. Но после трагедии в Кемерове в городских ТЦ пройдут дополнительные проверки и учения. Так что, возвращаясь к началу, будете в городских торговых центрах, посмотрите планы эвакуации, чтобы быть готовыми, если объявят учебную или, не дай Бог, реальную тревогу.

И еще одно очень важное замечание. В комментариях мне жаловались на лифты в развлекательных комплексах Сургута. Запомните: ими запрещено пользоваться при пожаре. Поэтому прошу вас прочитать правила пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Главные правила приведены в картинках к посту. Ознакомьтесь с ними.