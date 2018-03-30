Увеличение подоходного налога с граждан – это только цветочки…

Где-то мы уже слышали про необходимость денег на ремонт дорог? Ах. да! Введение системы Платон, «горячо любимой» всеми дальнобойщиками страны, как раз и предназначается для этих целей. Деньги (и немалые) с водителей фур взимают еще с 2015 года, а дорог как не было, так и нет.

Пару лет назад был в городе Окуловка. Это в Тверской области. В 40 км оттуда, на озере Валдай, шикарная резиденция Президента РФ. А вот в самой Окуловке со скоростью выше 10 км в час ехать невозможно. Ямы каждые три метра.

Правители нам, ничего не скажешь, заботливые достались! Денно и нощно пекутся о благе подопечного народа. Все не спят, думают, как бы повысить сборы-поборы с населения, чтоб ему жилось вольготно и счастливо. И не дает им покоя забота о целостности подвесок автомобилей и позвоночников российских граждан.

Мы, конечно, уже видели образцы такой заботы за счет налогоплательщиков. Зимняя Олимпиада в Сочи изначально должна была стоить 12,5 миллиардов долларов. А обошлась в 50 с лишним. То есть в 4 раза больше. Стадион «Крестовский» в Ленинграде/СПб - краса и гордость нынешней власти - стоил почти в 10 раз дороже изначальной стоимости. Вот вам индекс растащиловки при строительстве инфраструктурных проектов – от 4 до 10 раз.

А тут дороги! Это с нашими-то суровыми зимами дело не простое и одной системой Платон ну никак не обойтись. Теперь вот налог с зарплаты на 2% повысить надо. Чего только не сделаешь лишь бы облагодетельствовать собственный народ хорошими дорогами. Тем более, как выразился Дворкович, разницы между подоходным налогом в 13% и в 15% нет.

А вообще складывается ощущение, что власть теперь уж точно «оторвется» на введении новых и повышении старых налогов-сборов-поборов. И мелочиться она уж точно не будет. А зачем? Народ же полностью поддержал нынешнюю политику, дав кредит доверия главе государства в 76,6%. Вперед!

Конечно, как изящно выразился г-н Дворкович, повышение налогов «не может всем нравиться». Но ясно, что эти самые, которым «не может понравиться» - отпетые агенты Госдепа. Так что принимать во внимание их мнение совершенно ни к чему!

Правда, судя по ряду признаков, в недовольных «агентов Госдепа» исподволь превращается все население России. И когда их масса перейдет определенный критический порог, то будет как в Волоколамске. Но не царское это дело, заниматься недовольными. Для этого есть Росгвардия.

Так что ждите, горожане, новых налогов. Да еще каких!