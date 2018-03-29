​В приоритете расходов бюджета Югры – строительство школ и больниц

Изменения в закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов стали одним из основных вопросов шестнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Доходы и расходы бюджета автономного округа на 2018 год увеличены на 5,8 млрд. рублей. Доходы и расходы на 2019-2020 годы также увеличены. Дефицит бюджета в 2019 году уменьшится на 1,3 млрд, в 2020 году останется без изменений.

Изменения в бюджет в ближайшие три года вносятся в связи с увеличением поступлений от налога на прибыль и на имущества. Благоприятные тенденции в экономике региона были использованы с наибольшим эффектом для жителей Югры. Принято ответственное и взвешенное решение по структуре расходования бюджетных средств. В приоритете – повышение минимального размера оплаты труда, строительство объектов здравоохранения, школ и детских садов, жилья.

Для предоставления финансовой помощи муниципальным образованиям автономного округа на реализацию федеральных решений по повышению минимального размера оплаты труда на ближайшие 3 года увеличены расходы бюджета автономного округа на общую сумму около 2 млрд рублей.

Значительная часть дополнительных средств направлена на развитие здравоохранения – строительство больниц, приобретение медицинского оборудования и устройство гостевой автостоянки Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

В системе образования средства в основном пойдут на возведение школ и детских садов.

Другие сферы социального блока также не остались без внимания. Выросло финансирование строительства объектов культуры и спорта. Увеличены суммы на приобретение жилья детям-сиротам, на предоставление грантов для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Если говорить о муниципальных образованиях, то достаточно весомая сумма дополнительных средств направлена на расходы городу Сургуту на осуществление муниципальных полномочий, повышение минимальной заработной платы и для завершения реконструкции поликлиники Окружной клинической больницы.

Таким образом, при распределении дополнительных средств были верно выбраны приоритеты их использования. Бюджет Югры по-прежнему можно с уверенностью назвать сбалансированным. Возможность увеличения бюджетных доходов и расходов в округе в течение финансового года, будет использована для выполнения социальных обязательств перед населением.