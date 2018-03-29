Внедрили ли в Сургуте опыт Казани и Сочи по борьбе с нелегальными такси? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Весной прошлого года в Сургуте обсуждали проблему «нелегальных» такси. Хотели перенять опыт Казани и Сочи. Что изменилось за этот год?» — спрашивает Тамара Степаненко.

В департаменте городского хозяйства корреспонденту siapress.ru ответили, что специалистами подразделения был изучен опыт городов, в том числе Казани и Сочи по легализации деятельности такси.

В итоге, «учитывая полномочия, для федерального надзора в области безопасности дорожного движения организованы рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков легковым такси», которые проходят с участием сотрудников сургутского УМВД и Налоговой службы.

Информацию об этих рейдах можно найти на сайте муниципалитета, но, отметим, что актуализируется она нечасто.

По последним данным, с 1 января 2017-го и до ноября прошлого года было выявлено 33 нелегальных таксиста, которым за нарушения ПДД вменили 157 административок. Так, например, 26 штрафов за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр; 29 не имели при себе водительских прав и путевого листа; 12 водителей работали без разрешения для перевозки пассажиров и багажа легковым такси; 97 протоколов за управление автомобилями с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.

Реестр легковых такси, получивших разрешение на осуществление данного вида деятельности (с 1 октября 2013 года), можно найти на странице Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

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