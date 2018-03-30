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Пятерка по литературе. Топ лучших книг от основателя и директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает основатель и директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Никифоровна Лычкатая.

1. Русские народные сказки:
«Сказки! Сказки! С их хэппи-эндом. Именно русские народные, волшебные, а еще — про русских богатырей. Именно их мне, еще не умевшей читать, рассказывал дедушка Илья Иванович Шатилов, простой крестьянин из Тамбовской губернии, необыкновенный сказитель. Господи, как он нас, внуков, завораживал своим волшебным словом! Его речь, изобилующая удивительными эпитетами, метафорами, будоражила наше воображение. Его сказки о русских богатырях были наполнены такой любовью к России и своему народу, что в нас эта любовь вошла навсегда.

Слова «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» всегда ассоциируются у меня с моим дедом, подтвердившим верность и любовь к своей Родине в двух мировых войнах: в первой награжден Георгиевским крестом, во второй — медалью «За отвагу!».И конечно, когда я начала читать, сказки стали моей первой любимой книгой, потому что в них был заложен и дух моего народа, и память о моем дедушке».

2. Александр Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»:
«Сказать, что эта книга произвела на меня большое впечатление — значит не сказать ничего. Публикация этой повести стала ярчайшим литературным и общественным событием 1960-х! Я прочитала ее в «Роман-газете», поскольку наша семья выписывала толстые журналы: «Новый мир», «Юность» и т.д. Перелистнув последнюю страницу повести, я мгновенно вспомнила день смерти Сталина. 5 марта 1953 года, гудок, вся семья вышла на улицу… И как мой дед Илья Иванович, перекрестившись, выдохнул: «Слава тебе господи, сдох черт горбоносый!»
«Один день Ивана Денисовича» положил начало моим сомнениям в риторике тогдашних идеологов и навсегда сделал меня антисталинисткой».

3. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»:
«Аннушка уже купила подсолнечное масло…»
Ни тема несгораемых шедевров, ни тема якобы бессмертной любви, ни тема власти и ответственности, ни тема жестко и ярко вскрытых социальных проблем — ничто так не задело меня в этой книге, как размышления о Судьбе человека, чем и кем она определяется. Что — во власти самого человека, а что — вне ее? И вообще — зачем я здесь? Перечитывала Булгакова неоднократно в разные периоды своей жизни. И каждый раз менялся угол восприятия произведения, менялись акценты. Но желание перечитывать этот роман еще и еще раз и осмысливать свою жизнь — остается… Хочется все же понять степень зависимости от Судьбы, понять возможности собственных поступков. Или… все предопределено?»

4. Андрей Платонов. «Котлован»:

Платонов окончательно убил во мне веру в советскую власть.

Тот ужас, который я испытала, прочитав «Котлован» и осознав, что и я его, котлован этот, вместе со всеми рою, остается со мной до сегодняшнего дня».




5. Марина Цветаева. Стихотворения и драматургия:

«Цветаева — моя отдушина, мой кумир. Считаю ее гениальной поэтессой. Финал ее жизни — это высочайшего мужества и нравственности поступок (стоит пояснить: для меня вопросы нравственности — это не то, кто, с кем и сколько раз спал, а вопросы высочайшей духовности). Поэтесса, женщина, человек с необыкновенно ранимой, трепетной, талантливой душой — и вместе с тем человек невероятно мощных нравственных позиций, Цветаева ни в чем себе не изменила и нигде себя не потеряла».

Читайте предыдущий материал рубрики «Пятерка по литературе» с главой Сургутского района Андреем Трубецким здесь.


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30 марта в 12:37, просмотров: 1201, комментариев: 16


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Комментарии:
Моби
не нравится
30 марта в 13:09
СИА, а с чего вы взяли, что кому-то интересно, что читают какие-то там невнятные чиновники?
Редакция СИА-ПРЕСС Моби
не нравится
30 марта в 13:17
А вам не интересно узнать, что у них в голове происходит и как они до этого всего дошли?
Моби Редакция СИА-ПРЕСС
не нравится
30 марта в 13:44
Вообще - нет, они что - какие-то яркие, выдающиеся люди? Что может быть интересного в чиновнике, годами просиживающем не совсем значимые должности в муниципалитете? Или в чиновнике не ведущем яркую избирательную кампанию, дебаты или активную общественную деятельность, а севшем на место в результате договоренности в отделении Единой России и руководстве округа? Нет, ничего в них интересного нет.
Швондер
не нравится
30 марта в 14:05
вот нормальный набор. В отличие от ляпсуса
Редакция СИА-ПРЕСС Моби
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30 марта в 14:13
Ну что поделать, тогда предлагаем вам не читать эти подборки, будут другие, надеемся, они вам понравятся больше.
Сергей Б
не нравится
30 марта в 14:16
С Ляписом на «Мастер и Маргарита» пересекаются. Так вот чё у них в голове…
Мудрец
не нравится
30 марта в 15:17
Лычкатая любит детские сказки?!!! Страннно... Она детей терпеть не может.
Швондер
не нравится
30 марта в 17:34
Ты ее сынульку видел? Так любить надо умудриться
Швондер
не нравится
30 марта в 19:05
Сиа пресс сбацайте открытую статью про любимые книжки разных тут многогадящих)))) Чтоб в каментах обосновывать.
Мое:
1. Карлсон и Пеппи старушки Астрид
2. 12 стульев и золотой теленок.
3. Весь Даррел.
4. Гашек со Швейком.
4. Трое в лодке Дж. К. Джерома
5. Джеймс Хэрриот ветеринарные опусы.


Хорошую книгу читают, а очень хорошую перечитывают;)
5.
Редакция СИА-ПРЕСС Швондер
не нравится
30 марта в 19:47
А давайте с расшифровками по каждому произведению - почему оно по-вашему крутое и его надо читать. И опубликуем.
Швондер
не нравится
30 марта в 20:24
Лениво)))
альберт леонов
не нравится
31 марта в 07:24
Эса де Кейрош Жозе
Преступление падре Амаро. - замечательная книга. о любви и грехе.
Цитатель
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31 марта в 11:25
Знакомая ВКонтакте: "Слышал про спектакль шинель по Гоголю? Вчера была премьера....у меня случился когнитивный диссонанс)))) я такой отвратительной постановки ещё не видела. Сцены просто неэстетичные и неприятные. Так испортить Гоголя, но самое ужасное нас не выпускали! Ближе к концу пол зала встало и пошли к выходу, так вахтерши все перегородили и не пускали никого. Я в ужасе. У меня были такие чувства перемешанные..."
Цитатель
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31 марта в 11:26
Процитировал здесь, а не в интервью с Уткиной, поскольку кто его, это интервью читает...
Швондер
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31 марта в 15:15
12 стульев читал? Там Женитьбу также испоганили. Вогопас при Умслопогасе
Сергей Б альберт леонов
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31 марта в 15:57
Альберт, ты романтическая натура, как тебя занесло, ну в буддисты ладно, а вот в сталинисты?.. Хотя с другой стороны понятно как.

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