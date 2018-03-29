​Обещанного ждут

Мы уже писали о том , что жители дома №4 поселка Кедровый-2, который сгорел 18 мая прошлого года, до сих пор не получили обещанное жилье от администрации города. Отчаявшись, они обратились в СМИ.

Второй просьбой погорельцев к редакции siaress.ru стала помощь в получении материальной поддержки, сбор средств на которую был объявлен сразу после трагедии. Как пояснили жители сгоревшего дома, прошел уже почти год, а им так и не перечислили ни копейки.

Корреспондент обратился за разъяснением в главе города Вадиму Шувалову, так как он размещал у себя на страницах в соцсетях посты с призывом помочь пострадавшим, указав реквизиты местного благотворительного фонда. Мы спросили, сколько денег было пожертвовано сургутянами для погорельцев с Кедрового, были ли они перечислены им (и кому конкретно), а также, если деньги до сих пор на счету, то почему их «заморозили»?

Ответ от администрации показал, что чиновники, видимо, попросту забыли о проведенном сборе и своей благой инициативе, а вспомнили только тогда, когда поступил журналистский запрос: «Администрация города 20 марта 2018 года обратилась в благотворительный фонд «Мы вместе» для организации выплат погорельцам дома № 4 поселка «Кедровый».

В самом благотворительном фонде «Мы вместе» корреспонденту ответили, что деньги до сих пор висят на счету как целевые, они не пропали и не были потрачены на другие нужды.

«К нам поступили средства в общей сумме 23,5 тысячи рублей. После этого мы обратились к советнику главы Александру Оверчуку с просьбой предоставить нам официальный протокол заключения комиссии о том, кому, куда и в каком объеме нам перечислить эти деньги», — рассказал исполнительный директор «Мы вместе» Сергей Благородов. Причем обращений как письменных, так и устных, по словам представителя фонда, было несколько, на что они получали один и тот же ответ — администрация думает.

«Только 26 марта этого года к нам прилетело письмо за подписью заместителя главы города Алексея Жердева, где администрация просит распределить денежные средства. Но в списке, который приложен к письму, указаны лишь ФИО пострадавших и годы их рождения. Ни сумм, ни реквизитов — ничего больше. Исполнить такое поручение мы не можем по объективным причинам», — пояснил Благородов.

В присутствии корреспондента сотрудник фонда позвонил Оверчуку, который, сославшись на занятость, коротко ответил, что деньги они решили перечислить «главному по дому». Соответствующие документы, видимо, будут переданы в фонд позднее. Остается надеяться, что эта ситуация не растянется на еще один год из-за халатности ответственных лиц.