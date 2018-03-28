Меню школьных столовых – это вечный предмет спора между родителями // ИНФОГРАФИКА

Почти половина голосующей (48,1 процента) аудитории siapress.ru заявила, что их не устраивает качество питания детей в школе\детском саду. Еще у 7,7 процента респондентов есть претензии к количеству предлагаемой еды.

В свою очередь оставшиеся 44,2 процента опрошенных отметили, что их все устраивает.

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