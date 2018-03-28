​Жопа есть — ума не надо

Я изнасиловал себя 28-минутным просмотром совещания Путина с шестью чиновниками, посвящённого обсуждению трагедии в Кемерово. Действие настолько мерзкое, что, кажется, даже самому Путину хотелось выхватить пистолет из кобуры министра МЧС Пучкова или генерала Бастрыкина и расстрелять их всех прямо на месте, перед телекамерами.

И, кажется, это был бы единственно беспроигрышный исход этого блевотного кордебалета, в котором каждый сидящий перед обломанным после «оглушительной» победы на выборах Путиным занимался единственно тем, что: а) выгораживал себя или своё ведомство в виде бравады о стройных и слаженных действиях по расследованию, выявлению, обнаружению, помощи, выделению, лечению, оказанию и пр., и пр., и б) сладострастному расшаркиванию перед высшим лицом и битьем перед ним своим бессовестным челом.

«Глубокоуважаемый товарищ президент» (министр Пучков, чьи мчсники всё, разумеется, согласовали и подписали — без их визы просто невозможно открыть даже киоска в России, не то что гигантского торгового центра). «Простите меня за то, что это произошло...», «Обещаю... все сделаю...оправдаю...» (сломавший себе все пальцы от волнения и отчетливо понимающий, что наконец его выкидывают из власти, губернатор Тулеев, по случаю Путина выпрыгнувший из инвалидной коляски и вставший на ноги).

А ещё «Вы что, пиаритесь на всём этом?» (мурло-вице-губернатор, на митинге в «диалоге» с потерявшим в пожаре жену, сестру и трёх детей)...

С какой нескрываемой брезгливостью Путин выслушивал рапорты своих стелющихся ему под ноги бояр, с такой же не укладывающейся в голове людоедской скотскостью эти «бояре», едва отлучившись от начальника, спешили вытереть свои копыта о несчастных убитых горем и возмущённых граждан. Кажется, чиновничье племя ещё не позволяло себе так явно отделять себя от народа и демонстрировать абсолютную свою деградацию — причём ерзающий на заднице Тулеев, выпрашивающий у Путина пощады и возможности разобраться с «бузотёрами», даже уже не кажется жалким ничтожеством, он им и является и именно в этой роли скулит перед озверевшим беспомощным патроном.

Как же невовремя случился этот злоклятый пожар, ох как невовремя! Это ж теперь проверки пойдут, сам «глубокоуважаемый товарищ верховный главнокомандующий» прилетел! Каждый будет выгораживаться и спасать себя, МЧС будет валить на следственный, менты — на губернатора, губернатор — на мэра... кино и немцы всем, кто уселся в кресла и застрял там лишь потому, что, как язвил наше всё Александр Сергеевич, «есть чем сесть».

Сесть-то есть чем.

Думать нечем. И сострадать нечем.

Одни жопы во власти.

Ни ума, ни совести.

Потому и горят в огне россияне.

Горят — и ждут, когда Путин приедет и всех рассудит. А оно, вон, только ярче полыхает.