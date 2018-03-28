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Что будет дальше с развитием садоводства в Сургуте?

Я как участник ассоциации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ и мне не безразлична судьба людей, стоящих в очереди на получение садовых участков, хочу высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации с изъятием территории для садоводства из генерального плана застройки Сургута для баланса лесов.

На очередном заседании думы города, невзирая на мнение общественности и усилия прессы, было все-таки принято решение об изъятии территории садоводства в зону городских лесов, что нарушило права очередников, зарегистрированных в администрации города на получение садовых участков согласно ФЗ-66 ст.13.

Мы надеялись, что администрация Сургута найдет другой альтернативный вариант возмещения лесов, в районе ГРЭС также имеются территории, которые можно внести для баланса городских лесов, но на них чиновники не обращают своего внимание, а почему-то встал вопрос только по зоне садоводства.

На сегодня мы все нуждаемся в более современном подходе к развитию территории для садоводства, огородничества и дачного хозяйства, где при проекте планировки товарищества будут, учитывается зоны отдыха для пожилых людей, детские площадки, площадки для занятие спортом.Мы, как учредители садоводческих некоммерческих товариществ, взяв на себя ответственность за юридическое сопровождение документов по отводу земельных участков для садоводства, формировали их с учетом потребностей граждан, молодых семей, работников градообразующих предприятий: «Сургутнефтегаза», «Газпром» и других отраслей, чтобы они жили в более современных условиях и работали на благо нашего города.

Мы не желаем осуждать администрацию города в попытке навести порядок в лесном регламенте, но мнение граждан должно учитываться.

В апреле на публичных слушаниях будет рассматриваться очередной вопрос об исключении последней территории из зоны садоводства в городские леса. Не хотелось бы этим решением поставить окончательную точку в развитии садоводства в Сургуте. Надеемся на понимание администрации города


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Сегодня в 15:16, просмотров: 294, комментариев: 1


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Комментарии:
Михаил Волгин
не нравится
Сегодня в 18:51
Жилаю удачи она ещё понадобится вам.

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