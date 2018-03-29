​Мы забрали всё

В этом году «Журналист года» пришелся на 25 марта. Событие это в нашем городе и районе уже давно стало знаковым: определяют лучших журналистов в прошлом году. С одной стороны, это конкурс профессионального мастерства, с другой – площадка, помогающая открыть и новые имена в журналистике нашего региона, встреча старых друзей, соревнование ведущих СМИ. В воздухе всегда чувствуется дух здорового соперничества, определяющего во многом и характер работы на новый год.

Организацию конкурса всегда на себя берёт Сургутское отделение Союза журналистов России. Последние два года организационный комитет возглавляет старший преподаватель кафедры филологического образования и журналистики, член Союза журналистов России Анна Серикова. Организовать мероприятие такого рода – сложнейшая задача. Конкурсное жюри, состоящее из ведущих специалистов отрасли в Югре, в этом году возглавил Секретарь Союза журналистов России, член Международной Федерации журналистов Роман Серебряный.

Уютный зал «Арт-кафе» с изысканно оформленными столиками располагал к тёплому вечеру. В зале – более двухсот человек, среди которых руководители города и района, депутаты окружной и городской Дум, представители бизнеса, общественных организаций, спортивных клубов. За каждым столиком встречаешь тех, кто ещё вчера сидел в аудиториях СурГПУ, на филологическом факультете и получал профессию журналиста, а сегодня руководит СМИ, возглавляет редакции, пишет, снимает, монтирует, редактирует….

Процедура награждения лучших журналистов начинается с номинации «Надежда». И сразу наша Галина Газарян, корреспондент газеты «Вестник», выпускница 2016 года получает награду.

Номинация «Проба пера» - Анастасия Сазикова – студентка и Александр Кудрявцев, нынешний выпускник, корреспондент телекомпании «СургутИнформТВ» получают награды из рук заместителя председателя Думы Югры Александра Сальникова и депутата Думы ХМАО-Югры Рината Айсина. В ответном слове Саша Кудрявцев вспоминает своего наставника, человека, определившего судьбы многих сургутских журналистов Валерия Сергеевича Матвеева. Зал взрывается аплодисментами.

Номинация «Проект года» определяет победителями выпускницу филологического факультета 2007 года, корреспондента газеты «Нефть Приобья» Анну Южанину (Горбачеву) и студентку выпускной группы этого года Викторию Алексееву, представляющей «Авторадио». Из рук председателя Совета Сургутской торгово-промышленной палаты, депутата Думы Сургута В.Н. Болотова награда вдвойне приятна.

Номинация «Культура и духовность». И опять на сцене наша выпускница 2013 года, Ольга Карпенко (Прядоха), корреспондент газеты «Сургутская трибуна», которая продолжает традиции нравственной журналистики, такой редкой в современных СМИ, но вызывающей всеобщий интерес и внимание читающей публики.

В номинации «Спортивная журналистика» победа достаётся корреспонденту газеты «Сургутская трибуна», тоже нашей выпускнице 2013 года Илюзе Хафизовой, которая сегодня является лучшим знатоком спортивной жизни города и региона. Награда из рук главного тренера баскетбольного клуба «Университет-Югра» Сергея Ольхова - тому подтверждение.

Следующая номинация «Экономика. Точки роста». Премия в ней присуждается за аналитические материалы, репортажи, отражающие развитие экономики города и района. На сцену за наградой поднимается корреспондент журнала «Бизнес-партнер» Ольга Михайловская (Ерёмина) – выпускница 2006 года филологического факультета. Блестящее знание русского языка помогли ей, филологу по призванию, журналисту по профессии, распознать сложнейшие перипетии экономического развития Югры и расставить все точки над «i».

Номинация «Город, который построил…» адресована журналистам, освещающим тему строительства в нашем городе. Успеть за его темпами – такое только по плечу опытным журналистам-телевизионщикам. И тут нет равных Дмитрию Подлесному, выпускнику блестящего 2013 года, главному редактору телерадиокомпании «Сургутинтерновости».

А в номинации «Сургутский регион» победа присуждается ещё одной нашей студентке, выпускнице этого года Юлии Айтбаевой, корреспонденту телекомпания «Лянторинформ». Из слов девушки звучат слова признания в любви к родному краю, к сургутской земле, благодарность родной компании, предоставившей возможность не только творить, но и путешествовать по огромной территории с названием Югра, познавая её природу, неизведанные богатства и доброту людей.

С гордостью за наших выпускников на сцену для вручения специальной номинации «Образование» поднимается декан филологического факультета, доктор филологических наук, профессор кафедры ФОиЖ, член Союза журналистов России Дмитрий Ларкович. Пожалуй, это чуть ли не единственная, по воле рока, номинация, где победа отдана не нашим выпускникам.

Интрига в таких мероприятиях держится до конца. Только в финале все собравшиеся узнают имена тех журналистов, кто, по мнению профессионального жюри, стал лучшим в прошедшем году и кому будет вручена наивысшая награда: знак «Золотое перо», премия и титул «Журналист года». Вручают награду в этом году Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и секретарь Союза журналистов России, член Международной Федерации журналистов, председатель жюри Роман Серебряный.

Среди печатных и Интернет СМИ побеждает Дмитрий Щеглов, главный редактор объединенной редакции СИА-ПРЕСС.

Среди телевизионных СМИ заслуженное признание отдано Дмитрию Круковцу, корреспонденту телерадиокомпании «Сургутинтерновости».

Среди радио СМИ: Антонина Сахарова (Новикова), корреспондент «Авторадио Сургут». Отрадно вдвойне, что Тоня, выпускница 2014 года, чей голос знают тысячи автолюбителей Югры, тоже наша.

Финал конкурса совпал с кульминацией. Несмотря на позднее воскресное время, обсуждение свершившегося продолжиться ещё долго. Прямо у выхода небольшая группа молодых людей, которые скромно ютятся и неуверенно себя ощущают среди мэтров сургутской журналистики. Это наши выпускники, группа Б-4211. Саша Кудрявцев показывает однокурсникам великолепные часы, полученные за свои работы, Юля Айтбаева аккуратно и бережно прячет свой диплом, чтобы поделиться радостью со своей телекомпанией, Вика Алексеева укутывает букет, подаренный вместе со своей первой профессиональной наградой за проект, который будет представлен через три месяца государственной экзаменационной комиссии, но уже получивший признание.

Через несколько лет именно эти красивые молодые люди будут лицом, голосом, сознанием горожан, югорчан. Нам есть чем гордиться.