16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,7565   EUR  72,9921  

​Мы забрали всё

О выпускниках филфака СурГПУ на городском конкурсе «Журналист года-2017»

В этом году «Журналист года» пришелся на 25 марта. Событие это в нашем городе и районе уже давно стало знаковым: определяют лучших журналистов в прошлом году. С одной стороны, это конкурс профессионального мастерства, с другой – площадка, помогающая открыть и новые имена в журналистике нашего региона, встреча старых друзей, соревнование ведущих СМИ. В воздухе всегда чувствуется дух здорового соперничества, определяющего во многом и характер работы на новый год.

Организацию конкурса всегда на себя берёт Сургутское отделение Союза журналистов России. Последние два года организационный комитет возглавляет старший преподаватель кафедры филологического образования и журналистики, член Союза журналистов России Анна Серикова. Организовать мероприятие такого рода – сложнейшая задача. Конкурсное жюри, состоящее из ведущих специалистов отрасли в Югре, в этом году возглавил Секретарь Союза журналистов России, член Международной Федерации журналистов Роман Серебряный.

Уютный зал «Арт-кафе» с изысканно оформленными столиками располагал к тёплому вечеру. В зале – более двухсот человек, среди которых руководители города и района, депутаты окружной и городской Дум, представители бизнеса, общественных организаций, спортивных клубов. За каждым столиком встречаешь тех, кто ещё вчера сидел в аудиториях СурГПУ, на филологическом факультете и получал профессию журналиста, а сегодня руководит СМИ, возглавляет редакции, пишет, снимает, монтирует, редактирует….

Процедура награждения лучших журналистов начинается с номинации «Надежда». И сразу наша Галина Газарян, корреспондент газеты «Вестник», выпускница 2016 года получает награду.

Номинация «Проба пера» - Анастасия Сазикова – студентка и Александр Кудрявцев, нынешний выпускник, корреспондент телекомпании «СургутИнформТВ» получают награды из рук заместителя председателя Думы Югры Александра Сальникова и депутата Думы ХМАО-Югры Рината Айсина. В ответном слове Саша Кудрявцев вспоминает своего наставника, человека, определившего судьбы многих сургутских журналистов Валерия Сергеевича Матвеева. Зал взрывается аплодисментами.

Номинация «Проект года» определяет победителями выпускницу филологического факультета 2007 года, корреспондента газеты «Нефть Приобья» Анну Южанину (Горбачеву) и студентку выпускной группы этого года Викторию Алексееву, представляющей «Авторадио». Из рук председателя Совета Сургутской торгово-промышленной палаты, депутата Думы Сургута В.Н. Болотова награда вдвойне приятна.

Номинация «Культура и духовность». И опять на сцене наша выпускница 2013 года, Ольга Карпенко (Прядоха), корреспондент газеты «Сургутская трибуна», которая продолжает традиции нравственной журналистики, такой редкой в современных СМИ, но вызывающей всеобщий интерес и внимание читающей публики.

В номинации «Спортивная журналистика» победа достаётся корреспонденту газеты «Сургутская трибуна», тоже нашей выпускнице 2013 года Илюзе Хафизовой, которая сегодня является лучшим знатоком спортивной жизни города и региона. Награда из рук главного тренера баскетбольного клуба «Университет-Югра» Сергея Ольхова - тому подтверждение.

Следующая номинация «Экономика. Точки роста». Премия в ней присуждается за аналитические материалы, репортажи, отражающие развитие экономики города и района. На сцену за наградой поднимается корреспондент журнала «Бизнес-партнер» Ольга Михайловская (Ерёмина) – выпускница 2006 года филологического факультета. Блестящее знание русского языка помогли ей, филологу по призванию, журналисту по профессии, распознать сложнейшие перипетии экономического развития Югры и расставить все точки над «i».

Номинация «Город, который построил…» адресована журналистам, освещающим тему строительства в нашем городе. Успеть за его темпами – такое только по плечу опытным журналистам-телевизионщикам. И тут нет равных Дмитрию Подлесному, выпускнику блестящего 2013 года, главному редактору телерадиокомпании «Сургутинтерновости».

А в номинации «Сургутский регион» победа присуждается ещё одной нашей студентке, выпускнице этого года Юлии Айтбаевой, корреспонденту телекомпания «Лянторинформ». Из слов девушки звучат слова признания в любви к родному краю, к сургутской земле, благодарность родной компании, предоставившей возможность не только творить, но и путешествовать по огромной территории с названием Югра, познавая её природу, неизведанные богатства и доброту людей.

С гордостью за наших выпускников на сцену для вручения специальной номинации «Образование» поднимается декан филологического факультета, доктор филологических наук, профессор кафедры ФОиЖ, член Союза журналистов России Дмитрий Ларкович. Пожалуй, это чуть ли не единственная, по воле рока, номинация, где победа отдана не нашим выпускникам.

Интрига в таких мероприятиях держится до конца. Только в финале все собравшиеся узнают имена тех журналистов, кто, по мнению профессионального жюри, стал лучшим в прошедшем году и кому будет вручена наивысшая награда: знак «Золотое перо», премия и титул «Журналист года». Вручают награду в этом году Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и секретарь Союза журналистов России, член Международной Федерации журналистов, председатель жюри Роман Серебряный.

Среди печатных и Интернет СМИ побеждает Дмитрий Щеглов, главный редактор объединенной редакции СИА-ПРЕСС.

Среди телевизионных СМИ заслуженное признание отдано Дмитрию Круковцу, корреспонденту телерадиокомпании «Сургутинтерновости».

Среди радио СМИ: Антонина Сахарова (Новикова), корреспондент «Авторадио Сургут». Отрадно вдвойне, что Тоня, выпускница 2014 года, чей голос знают тысячи автолюбителей Югры, тоже наша.

Финал конкурса совпал с кульминацией. Несмотря на позднее воскресное время, обсуждение свершившегося продолжиться ещё долго. Прямо у выхода небольшая группа молодых людей, которые скромно ютятся и неуверенно себя ощущают среди мэтров сургутской журналистики. Это наши выпускники, группа Б-4211. Саша Кудрявцев показывает однокурсникам великолепные часы, полученные за свои работы, Юля Айтбаева аккуратно и бережно прячет свой диплом, чтобы поделиться радостью со своей телекомпанией, Вика Алексеева укутывает букет, подаренный вместе со своей первой профессиональной наградой за проект, который будет представлен через три месяца государственной экзаменационной комиссии, но уже получивший признание.

Через несколько лет именно эти красивые молодые люди будут лицом, голосом, сознанием горожан, югорчан. Нам есть чем гордиться.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

29 марта в 14:57, просмотров: 696, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Аванес
не нравится
29 марта в 21:42
Хто оплачивал банкет? бюджет города и района? чтобы Серикова могла шампусика налакаться...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса

Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса
СУ СКР по ХМАО от комментариев отказывается
Лилия Сулейманова Сегодня в 17:26
446 2
Чтоб от сердца отлегло!

Чтоб от сердца отлегло!

ОКД и поликлиника №1 проводят профилактический кардиоскрининг для жителей Сургута и округа, имеющих высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Катерина Филимонова Сегодня в 16:45
146 0
Югра и Тюменская область договорились сохранить муксуна

Югра и Тюменская область договорились сохранить муксуна
Инициативы двух регионов в сфере рыбоводства могут быть закреплены на законодательном уровне
Михаил Калабин Сегодня в 14:40
164 0
Одно здание, чтобы управлять городом

Одно здание, чтобы управлять городом
Я думаю, вы уже поняли, что это здание уехавшего из Сургута Газпром переработки. И в будущем необходимо принять решение о запрете расширения администрации за пределы данного здания
Сергей Антонов Сегодня в 13:59
362 7
Кто у нас лидер и есть ли он?

Кто у нас лидер и есть ли он?

Вопрос, на который мы ответим уже в ближайшем матче с Испанией
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута, спортивный обозреватель Сегодня в 09:19
424 4
Все выпускники колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте получили дипломы

Все выпускники колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте получили дипломы

Власти округа заявляют, что контролируют ситуацию в учебном заведении
Михаил Калабин 28 июня в 18:12
528 0
Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО

Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО
Я совершенно не исключаю и даже практически убежден, что тут запланирована «двухходовочка»: через некоторое время «добрый Путин» отругает «плохое правительство» и изменит план
Алексей Навальный, политик 28 июня в 16:45
801 1
​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»

​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»
Константин Шперлинг 28 июня в 15:41
1763 1
Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет

Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет
В нашем правительстве сейчас сидят люди, которые не экономикой занимаются, а бухгалтера, которые сводят бюджет. Условия задачи: не хватает 8 триллионов рублей, где их взять?
Владимир Болотов, Депутат думы города Сургута 28 июня в 14:44
1504 9
Мы вообще не обязаны повышать пенсионный возраст

Мы вообще не обязаны повышать пенсионный возраст
Трудно говорить о том, чего мы еще не видели – несмотря на то, что в правительстве говорят, что разослали законопроект в регионы, но, скажем, в окружной думе документ не появился
Александр Сидоров, депутат Государственной думы 28 июня в 14:22
12259 8
Дума Сургутского района определилась с приоритетами в работе на следующие полгода

Дума Сургутского района определилась с приоритетами в работе на следующие полгода
В общей сложности прогнозируется рассмотрение больше 50 вопросов, касающихся социально-экономического развития муниципалитета
Михаил Калабин 28 июня в 13:36
316 0
​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!

​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!
Авторы лучших фото получат сертификаты на 2 500, 2 000 и 1 500 рублей
Редакция СИА-ПРЕСС 28 июня в 10:42
1181 0
Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт

Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт
Если есть такая необходимость, потому что нет денег в кассе, то тогда возникает другой вопрос - куда они девались?
Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута 27 июня в 16:16
2318 4
На сегодняшний день нет никакой необходимости увеличивать пенсионный возраст

На сегодняшний день нет никакой необходимости увеличивать пенсионный возраст

У государства без этого есть механизмы и рычаги для того, чтобы сбалансировать экономику
Василий Птицын, депутат думы Сургута 27 июня в 14:32
4240 4
Социальные стартаперы считают, что Сургуту не хватает школы балета и фотокурсов для молодых мам

Социальные стартаперы считают, что Сургуту не хватает школы балета и фотокурсов для молодых мам

В Школе социального предпринимательства в шестой раз прошла итоговая защита проектов
Лилия Сулейманова 27 июня в 13:50
635 0
Лес в городе! Посреди улиц Сургута появляются новые арт-объекты // ФОТО

Лес в городе! Посреди улиц Сургута появляются новые арт-объекты // ФОТО
Надежда Макаренко 27 июня в 11:14
664 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика