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#кемеровомыстобой

Сургутяне почтили память жертв трагедии в Кемерово

27 марта сургутяне приняли участие в акции памяти жертв трагедии в Кемерово. Жители города собрались в двух местах: с 17:30 и до позднего вечера люди собирались на Ленина 1, у памятника Кириллу и Мефодию (площадь СурГУ).

А также на площади у администрации города.

На митинге у площади СурГУ побывал глава города Вадим Шувалов.

На импровизированных мемориалах жители города выкладывали цветы, игрушки и лампады.

Митинг запечатлели местные фото и видеографы.

Видео vk.com/vik_bar


Сегодня жители через соцсети хотят организовать еще одну акцию: выпускание белых шаров в небо в память о погибших в пожаре детях.

Также в социальных сетях была запущена всероссийская акция #заперто. Желающим принять участие предлагается проверять аварийные выходы в общественных местах, а далее публиковать фото с хештегом #заперто и адресом тех мест, где двери закрыты. В таком флешмобе уже приняли участие сотни пользователей.

Напомним, 28 марта объявлен днём траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово в Российской Федерации.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 222, комментариев: 0


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