16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,5598   EUR  71,3339  

Как спасти свою жизнь при пожаре

1. Описанный шарфик. Так мы обычно рассказываем под хохот детей первое правило выхода из горящего или задымлённого помещения. Потому что это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети - почти никогда. А погибают именно от дыма. Потому берём любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань. Моча гораздо лучше фильтрует и дым и ядовитые вещества, чем вода. Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно. Но это настроение «не стыдно» можно создать только в диалоге и лучше - между детьми. В каждом классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: А что смешного? Если это спасёт жизнь.

2. Приучайте детей к игре: найди выход. Да и себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. А приучая ребёнка, вы и сами станете обращать на это внимание. Потому в течение 2-3 недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. Можно уточнить у сотрудников.
3. Выход из паникующей толпы. Тут три правила: - Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как выйдете наружу.
- Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди. Идём, скрестив руки на груди, выставив локти немного вперёд и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно.
- Если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас есть три секунды, чтобы встать любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто, и, как обезьяны взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево не будет нам рад. И даже возможно стукнет по голове. Но вы успеете встать. Потренируйтесь дома.
И пусть вам никогда не пригодится эта информация.

Пожар в Кемерово. Соболезнуем родным и близким. И это может случиться с каждым.

Оригинал


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:01, просмотров: 438, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Что будет дальше с развитием садоводства в Сургуте?

Что будет дальше с развитием садоводства в Сургуте?

На очередном заседании думы города, невзирая на мнение общественности и усилия прессы, было все-таки принято решение об изъятии территории садоводства в зону городских лесов
Александр Голосняк, председатель правления СТСН «Летние Юрты» Сегодня в 15:16
27 0
#кемеровомыстобой

#кемеровомыстобой
Сургутяне почтили память жертв трагедии в Кемерово
Анастасия Якупова Сегодня в 12:29
221 0
Как спасти свою жизнь при пожаре

Как спасти свою жизнь при пожаре

Берем любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань
Лия Шарова, руководитель Стоп Угрозы Сегодня в 11:01
437 0
Статья дня. ​В кемеровском кошмаре виноват не Путин

Статья дня. ​В кемеровском кошмаре виноват не Путин
Совпадение выборов с катастрофой символично, но случайно
Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист Сегодня в 10:58
458 0
​От редакции. Дефицит человечности

​От редакции. Дефицит человечности
Если Владимир Путин приехал «разруливать» кемеровское ЧП и выглядел достойно (хоть и не в привычном для себя амплуа), то его подчиненные в регионе показали абсолютное непонимание ситуации и тотальную оторванность от реальности.
Блог газеты «Новый Город» Сегодня в 10:38
596 8
Можно ли отказаться быть присяжным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Можно ли отказаться быть присяжным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Есть более 10 случаев, когда не придется отдавать гражданский долг
Лилия Сулейманова 27 марта в 14:33
423 0
Попали под огонь: какие ТЦ в Сургуте горели за последние годы // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Попали под огонь: какие ТЦ в Сургуте горели за последние годы // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Мелкие возгорания, крупные пожары и задымления происходят в торговых центрах города практически ежегодно
Лилия Сулейманова 27 марта в 15:57
1129 3
Все двери при пожарной тревоге должны открываться автоматически

Все двери при пожарной тревоге должны открываться автоматически
​Даже если существуют противоречия между противопожарными и антитеррористическими правилами они решаются в рабочем порядке
Игорь Белоус, директор по авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Сургут» 27 марта в 15:08
485 1
Я не понимаю, зачем нужно было закрывать двери в кинотеатр

Я не понимаю, зачем нужно было закрывать двери в кинотеатр
Даже если в кинозал зайдет «заяц», это не проблема и не повод оставлять людей без возможности выйти.
Павел Угольков, генеральный директор «Интеркино» 27 марта в 12:21
1035 3
Весь этот шум после трагедии просто кого-то обогатит

Весь этот шум после трагедии просто кого-то обогатит
Кто-то получит шанс лишний раз съездить отдохнуть с семьей заграницу, другой обзавестись новым авто
Альберт Леонов, сургутянин 27 марта в 10:02
643 1
​Крах государства

​Крах государства
Люди настолько не верят изолгавшимся официальным лицам, которые могут все, что панические слухи о сотнях и сотнях трупов воспринимаются уже как одна из возможных версий реальности.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 27 марта в 09:39
1307 23
Кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» после пожара // ФОТО

Кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» после пожара // ФОТО
В социальных сетях появились первые фотографии сгоревшего здания
Редакция СИА-ПРЕСС 26 марта в 17:56
1398 0
Осенью мы оперативно и организовано эвакуировали людей из торгового центра

Осенью мы оперативно и организовано эвакуировали людей из торгового центра

Если арендатор, не согласовав с нами, заставил чем-либо аварийный выход, то к нему применяются штрафные санкции.
Василий Садчиков, начальник службы контроля ТРЦ «Агора» 26 марта в 17:27
557 0
Система работы пожарной сигнализации и оповещения контролируется в ежемесячном, еженедельном режиме

Система работы пожарной сигнализации и оповещения контролируется в ежемесячном, еженедельном режиме
Регулярно проводятся плановые и внеплановые мероприятия
Анатолий Кибершайн, исполнительный директор ООО «Стройфинанс» (управляющая компания ТРЦ «СОЮЗ») 26 марта в 16:41
601 3
«Проверки начинаются тогда, когда погибает много людей» //ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

«Проверки начинаются тогда, когда погибает много людей» //ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Как сургутяне отреагировали на трагедию в Кемерово
Анастасия Якупова 26 марта в 15:12
860 1
В прошлом году мы показали свой уровень готовности к чрезвычайным ситуациям

В прошлом году мы показали свой уровень готовности к чрезвычайным ситуациям
Говорят, что в Кемерово был только один выход из кинотеатра, но такое вообще недопустимо, из подобных мест должно быть несколько путей эвакуации
Елена Волосникова, генеральный директор «СГС групп» (управляющая компания ТРЦ «Сургут Сити Молл»). 26 марта в 14:38
724 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика