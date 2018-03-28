​От редакции. Дефицит человечности

Российская власть демонстрирует поразительную оторванность от населения – даже не в политическом плане, где автономность руководства от граждан крайне высока, но в эмоциональной плоскости. Это ярко демонстрируют все трагедии последних лет.

Даже когда стало понятно, что кемеровское ЧП – это нечто действительно страшное, в первые часы ни сами представители власти, ни ее «аватары» – государственные СМИ, на это не отреагировали никак. В этом плане кемеровчан хорошо понимают сургутяне – 19 августа 2017 года мы получили минимум внимания от президента и «Первого канала», и на этом фоне странным выглядело то, что глава Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку горожанам (ставшее знаменитым «#Sourgout»), а собственный национальный лидер – нет.

Понятно, что нынешняя трагедия в десятки раз страшнее сургутского ЧП, и президент буквально на следующий день вылетел в Кузбасс, но, думается, кемеровчане все же были в легком замешательстве – почему Владимир Путин сразу же не обратился к пострадавшим, их родным и ко всей нации со словами соболезнования и поддержки? Это ведь простой и эффективный эмоциональный шаг, тем более, со стороны только что избранного с рекордными показателями поддержки президента.

Возможно, дело в нежелании лишний раз ассоциировать себя с негативными событиями. Возможно, президент видит себя кем-то вроде «строгого отца нации», который занимается не сбором слез в жилетку, а с суровой решимостью решает проблему, которая вызвала трагедию. А может, он просто впервые за долгое время оказался в ситуации, когда не может разрешить трудность мановением руки, и элементарно по-человечески растерялся. Он привык быть распорядителем судеб и давать людям то, что они просят, а тут судьба распорядилась за него, а народ просит у него справедливости, которую так просто не дашь.

Но если Владимир Путин приехал «разруливать» кемеровское ЧП и выглядел достойно (хоть и не в привычном для себя амплуа), то его подчиненные в регионе показали абсолютное непонимание ситуации и тотальную оторванность от реальности.

Губернатор Тулеев, который лебезит перед президентом, просит у него прощения за это ЧП – ну, вроде как оторвал важного человека от государственных дел какой-то досадной мелочью. Он же назвал многотысячную толпу у здания администрации «двумястами бузотерами, которые не родственники погибших». Заместитель (и якобы преемник) Тулеева Цивилев, который обвинил человека, потерявшего жену, сестру и троих детей, в желании «пиариться на трагедии», а затем, видимо, осознав происходящее через несколько часов, не очень искренне вставший на колени перед разозленной толпой.

Все это – не какая-то моральная девиация, а самая что ни на есть норма современной власти. Кризис человечности. Любая власть на местах убедила себя в том, что она безгрешна в принципе, а все, кто выступает против нее – это те самые оппозиционные «бузотеры», купленные в лучшем случае их политическими или бизнес-противниками, а в худшем – подчиняющиеся Навальному агенты Госдепа. Так действительно можно отмахнуться от любого локального политического и от некоторых социальных протестов. Но объяснять таким образом выход на площадь людей, охваченных горем и отчаянием после гибели десятков детей – значит подписаться под своей неадекватностью и неспособностью понимать человеческие чувства и эмоции.

Даже на уровне госпропаганды версия Тулеева о «двухстах бузотерах» не была взята за основу – там начали говорить о том, как «оппозиция манипулирует человеческим горем» и использует отчаявшихся людей, чтобы «раскачивать лодку». И некоторые им поверят. Но представьте чувства кемеровчан, которые почти десять часов простояли на этой площади и ждали хоть какой-то реакции от власти, а в итоге получили обвинения в том, что они – кучка «либерастов», пытающихся «пропиариться на крови»? Аналогичная ситуация, к слову, за несколько дней до этого была в Волоколамске.

Своеобразная дегуманизация любых незапланированных и даже ситуативных разовых протестов в России дошла до того, что многие государственные руководители практически потеряли эмпатическую связь со своими гражданами. Они лишили людей права на недовольство, злость, горе, растерянность, оставив лишь «возможность» восхищаться властью и ее бояться. Но спектр человеческих эмоций не подчиняется федеральным законам, указам президента и передачам Соловьева. Он обширен и имеет свойство выплескиваться в особых случаях. И диссонанс с реакцией высоких чиновников на эти всплески будет все больше отдалять людей от власти – до критической отметки.

Читайте на эту же тему материал Дмитрия Быкова в сегодняшней «Статье дня» на siapress.ru — «В кемеровском кошмаре виноват не Путин».