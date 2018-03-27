Все двери при пожарной тревоге должны открываться автоматически

Если брать аэропорт, то он по сути являются зоной транспортной безопасности. Здесь есть эвакуационные выходы как в контролируемой зоне, то есть в зоне посадки, так и на территории со свободным доступом, то есть в зале ожидания. В случае пожара все двери аварийных выходов, в том числе и закрытые, автоматически разблокируются и через них проходит эвакуация в соответствии с планом и инструкциями.

Единственный нюанс в том, что все это осуществляется под контролем специалистов по авиационной безопасности.

Даже если существуют противоречия между антитеррористическими и противопожарными правилами, то они оперативно устраняются в рабочем порядке. Главное, чтобы персонал постоянно отрабатывал способы эвакуации и был готов к чрезвычайным ситуациям. Залог безопасности - в обученном персонале.