Попали под огонь: какие ТЦ в Сургуте горели за последние годы // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

За последние десять лет в Сургуте произошло немало крупных и не очень пожаров в различных торговых центрах города. СИА-ПРЕСС подготовил для своих читателей обзор таких ЧП, произошедших в городе за последние десять лет.

2018 год

24 февраля в торговом центре «Росич» сработала пожарная сигнализация, все посетители были эвакуированы. По информации очевидцев, в расположенном на втором этаже ТЦ магазине «Перекресток» загорелось масло во фритюрнице. Пострадавших не было.

2017 год

13 ноября произошел пожар в ТЦ «АвтоГалактика. Горел фасад здания, пламя быстро распространилось с первого по третий этаж. В время ЧП никто не пострадал.

2016 год

17 сентября в очередной раз (третий) загорелся ГМ «Богатырь». Пожар начался ночью в батутном центре на четвертом этаже. Тушили огонь порядка трех часов. Пострадавших на пожаре не было.

12 декабря загорелась раздевалка аквакомплекса «Аквамарин». По некоторым данным, хотя заведение официально еще не было открыто, во время пожара там находились люди. К счастью, никто не пострадал.

11 марта горел рынок «Центральный». Пострадавших не было.

2015 год

26 апреля на улице Аэрофлотская горел крупный магазин детских товаров «Маугли». Пожар начался на крыльце здания и распространился очень быстро, заняв около тысячи квадратных метров.

7 марта в торговом центре «Борисовский» на улице Лермонтова произошел пожар. В ликвидации последствий возгорания участвовало десять пожарных машин и 33 человека. В результате пожара никто не пострадал.

2014 год

9 июля на Нефтеюганском шоссе произошло возгорание строительного магазина. Погибших и пострадавших нет.

5 января горел Китайский рынок. Дым от пожара виден во всем городе. В сети сообщали о пострадавших.

2013 год

22 июня произошел пожар в бутике «Белый ветер» в ТРЦ «Аура». Все люди, находившиеся в центре, были эвакуированы. Человеческих жертв не было.

1 августа загорелся двухэтажный торговый центр «Пассаж–3». Погибших и пострадавших нет.

12 сентября произошел пожар в торговом центре «Сити Молл». Дым распространился на территорию парковки, посетители и сотрудники покинули здание. Пострадавших не было.

2011 год

3 июня около 21 часа сургутяне, живущие рядом с крупным торговым центром «Рандеву», услышали громкий хлопок, а затем с крыши этого здания повалил черный дым. Пострадавших в пожаре не было. Стоит отметить, что в 2011 году «Рандеву» горел дважды — первый пожар произошел 10 марта, когда в здании горел четвертый этаж.

2010 год

12 февраля на улице 30 лет Победы горел торговый центр «Роллер». Пожару была присвоена вторая степень сложности.

2009 год

23 сентября в ГМ «Богатырь» произошел второй пожар, в результате которого сильно пострадала конструкция гипермаркета, а четвертый этаж оказался непригодным к эксплуатации. Кстати, первый пожар в этом здании случился 1 сентября 2007 года. Тогда загорелась наружная стена здания, огнем был поврежден утеплитель.

В ноябре горел торговый центр «Сибирь». Очаг возгорания располагался в складском помещении одного из обувных бутиков. Пострадавших на возгорании не было.

25 декабря загорелся магазин «Овен». От пожара пострадали первый и второй этажи.

27 декабря возгорание и задымление произошло в развлекательном центре «Аквилон». Во время пожара в здании проходил детский утренник. К счастью, никто не пострадал.

Читайте предыдущий обзор «Хорошо плывут: выбираем бассейны в Сургуте»