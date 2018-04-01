Наша героиня прошла путь от работника швейного цеха до специалиста в отделе кадров Сургутнефтегаза. Альфия Гутова уверена, что за многие профессиональные качества стоит благодарить МАУ ПРСМ «Наше время».

- Альфия, расскажите, как Вы стали частью большой семьи «Наше время»?

- В далеком 1997 году, когда я прогуливалась по улице Дзержинского, случайно зашла в офис «Наше время» - это учреждение, которое занимается трудоустройством подростков и молодежи. Узнав о всевозможных предлагаемых вакансиях, я, буквально на следующий день, пришла трудоустраиваться. Первым моим рабочим местом был швейный цех. Шить, я на самом деле не умела, но благодаря первому трудоустройству получила хороший опыт. Со временем я была переведена в клуб-кафе «Собеседник», где работала официантом. Не прошла мимо и бригад по благоустройству города. Иными словами, я работала везде, кроме шелкографии и мини-прачечной. Позднее взяли в мастера и предложили поработать педагогом-организатором..

- Ограничивалась деятельность работающих подростков в «Наше время» Сургутом?

- Нет. Мы ездили молодежным трудовым отрядом в прекрасный город – Санкт-Петербург. На полях Ленинградской области мы пололи морковку, картошку, свеклу. Смена длилась 2 месяца. В то время трудоустраивалось очень много ребят - в одном отряде было 150 человек. Ребята приезжали из ХМАО, ЯНАО и городов Ленинградской области. Я лично сначала ездила в качестве бойца: подростка, который работал в поле. Позднее, уже стала ездить в качестве мастера – человека, который контролирует работу подростков. А потом уже как комиссар – ответственное, за все отрядные мероприятия, лицо. Ну, и в самом конце, мне удалось поехать с ребятами в качестве командира отряда. Вот такое у меня было повышение. Юху! (смеется).

- Не сомневаюсь! В Петербурге, помимо работы в поле, чем еще занимались ребята?

- Вообще, каждый год в Санкт-Петербурге проходили фестивали творчества и спартакиады. Такая приятная традиция! Одним из самых ярких моментов, на мой взгляд, было посещение Ленфильма. Мы участвовали в крутом кинофестивале, где в жюри сидели актеры театра и кино и даже сам Леонид Ярмольник. На этом фестивале, режиссеры, которые уже заканчивали свое обучение в вузе представляли свои выпускные работы. А мы помогали строить им декорации. В один из дней даже построили огромную деревню! И все это было сделано из подручных материалов и камышей. Также мы помогали режиссерам делать костюмы. Это было незабываемо! Такие творческие конкурсы были потрясающей возможностью проявить себя. Кстати, Сургут был всегда лучшим!

- Следовательно, и Вы становились лучше?

- Несомненно! В трудовом отряде многие из нас научились заправлять постель. Тоже ведь достижение! Я лично научилась строчить зигзагом. Убирать снег или мусор - это тоже нужно уметь делать красиво. Ведь мы, таким образом, показывали как нужно правильно себя вести. И вообще, у ребят в «Наше время» есть уникальная возможность - получить первый заработок. Кстати, я, на первую зарплату, купила себе джинсы. Точно не помню фасон, но они были очень крутые! Так сильно радовалась им! Гордилась тем, что не нужно просить денег у родителей. Да и вовсе, со временем, стала помогать своей семье финансово. Я стала в этом учреждении самостоятельной, ответственной, работоспособной, активной, жизнерадостной и позитивной.

- Т.е. Наше время – отличный досуг для молодежи?

- Наше время – это не просто досуг или развлечение, но и первый трудовой навык, заработок, общение. Лично для меня, «Наше время» – школа жизни. Я считала и считаю всех своих коллег и ребят, с кем ездили в трудовые отряды, большой и дружной семьей, которую сильно люблю. У нас был, действительно, замечательный коллектив. Если нужно было написать сценарий, мы приходили к кому-то в гости и в неформальной обстановке создавая грандиозные фестивали. Мы активно участвовали во всех мероприятиях, помогали друг другу. Мы до сих пор поддерживаем связь. В общем, 15 ярчайших лет я проработала в «Наше время». Эх… Хорошее было времечко!

-Наверное, переходить в другую сферу деятельности было сложно?

- Когда я пришла в первый день на работу, в Сургутнефтегаз, мне было не по себе: все строго и официально. Признаюсь, не знала как вести себя. Но, благо, вспомнила, момент, когда была командиром в молодежном трудовом отряде и принимала серьезные решения. Смело могу заявить, что «Наше время» научило меня принимать правильные решения и брать на себя ответственность. Это сейчас очень помогает мне на работе.

- А тем, для кого первое трудоустройство только впереди, что пожелаете?

- Хочешь стать успешным? Иди в «Наше время»! Хочешь научиться работать и быть лидером? Иди в «Наше время»! Ребята, не бойтесь работы! Дерзайте! Будьте активными! Пусть ваша жизнь будет гаджетов! А учреждению по работе с подростками я искренне желаю больше контрактов, партнеров, рабочих мест, большой зарплаты, продуктивной работы и чистого города.