16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,2910   EUR  73,0884  

Путь от работника швейного цеха до специалиста в отделе кадров Сургутнефтегаза

Наша героиня прошла путь от работника швейного цеха до специалиста в отделе кадров Сургутнефтегаза. Альфия Гутова уверена, что за многие профессиональные качества стоит благодарить МАУ ПРСМ «Наше время».

- Альфия, расскажите, как Вы стали частью большой семьи «Наше время»?

- В далеком 1997 году, когда я прогуливалась по улице Дзержинского, случайно зашла в офис «Наше время» - это учреждение, которое занимается трудоустройством подростков и молодежи. Узнав о всевозможных предлагаемых вакансиях, я, буквально на следующий день, пришла трудоустраиваться. Первым моим рабочим местом был швейный цех. Шить, я на самом деле не умела, но благодаря первому трудоустройству получила хороший опыт. Со временем я была переведена в клуб-кафе «Собеседник», где работала официантом. Не прошла мимо и бригад по благоустройству города. Иными словами, я работала везде, кроме шелкографии и мини-прачечной. Позднее взяли в мастера и предложили поработать педагогом-организатором..

- Ограничивалась деятельность работающих подростков в «Наше время» Сургутом?

- Нет. Мы ездили молодежным трудовым отрядом в прекрасный город – Санкт-Петербург. На полях Ленинградской области мы пололи морковку, картошку, свеклу. Смена длилась 2 месяца. В то время трудоустраивалось очень много ребят - в одном отряде было 150 человек. Ребята приезжали из ХМАО, ЯНАО и городов Ленинградской области. Я лично сначала ездила в качестве бойца: подростка, который работал в поле. Позднее, уже стала ездить в качестве мастера – человека, который контролирует работу подростков. А потом уже как комиссар – ответственное, за все отрядные мероприятия, лицо. Ну, и в самом конце, мне удалось поехать с ребятами в качестве командира отряда. Вот такое у меня было повышение. Юху! (смеется).

- Не сомневаюсь! В Петербурге, помимо работы в поле, чем еще занимались ребята?

- Вообще, каждый год в Санкт-Петербурге проходили фестивали творчества и спартакиады. Такая приятная традиция! Одним из самых ярких моментов, на мой взгляд, было посещение Ленфильма. Мы участвовали в крутом кинофестивале, где в жюри сидели актеры театра и кино и даже сам Леонид Ярмольник. На этом фестивале, режиссеры, которые уже заканчивали свое обучение в вузе представляли свои выпускные работы. А мы помогали строить им декорации. В один из дней даже построили огромную деревню! И все это было сделано из подручных материалов и камышей. Также мы помогали режиссерам делать костюмы. Это было незабываемо! Такие творческие конкурсы были потрясающей возможностью проявить себя. Кстати, Сургут был всегда лучшим!

- Следовательно, и Вы становились лучше?

- Несомненно! В трудовом отряде многие из нас научились заправлять постель. Тоже ведь достижение! Я лично научилась строчить зигзагом. Убирать снег или мусор - это тоже нужно уметь делать красиво. Ведь мы, таким образом, показывали как нужно правильно себя вести. И вообще, у ребят в «Наше время» есть уникальная возможность - получить первый заработок. Кстати, я, на первую зарплату, купила себе джинсы. Точно не помню фасон, но они были очень крутые! Так сильно радовалась им! Гордилась тем, что не нужно просить денег у родителей. Да и вовсе, со временем, стала помогать своей семье финансово. Я стала в этом учреждении самостоятельной, ответственной, работоспособной, активной, жизнерадостной и позитивной.

- Т.е. Наше время – отличный досуг для молодежи?

- Наше время – это не просто досуг или развлечение, но и первый трудовой навык, заработок, общение. Лично для меня, «Наше время» – школа жизни. Я считала и считаю всех своих коллег и ребят, с кем ездили в трудовые отряды, большой и дружной семьей, которую сильно люблю. У нас был, действительно, замечательный коллектив. Если нужно было написать сценарий, мы приходили к кому-то в гости и в неформальной обстановке создавая грандиозные фестивали. Мы активно участвовали во всех мероприятиях, помогали друг другу. Мы до сих пор поддерживаем связь. В общем, 15 ярчайших лет я проработала в «Наше время». Эх… Хорошее было времечко!

-Наверное, переходить в другую сферу деятельности было сложно?

- Когда я пришла в первый день на работу, в Сургутнефтегаз, мне было не по себе: все строго и официально. Признаюсь, не знала как вести себя. Но, благо, вспомнила, момент, когда была командиром в молодежном трудовом отряде и принимала серьезные решения. Смело могу заявить, что «Наше время» научило меня принимать правильные решения и брать на себя ответственность. Это сейчас очень помогает мне на работе.

- А тем, для кого первое трудоустройство только впереди, что пожелаете?

- Хочешь стать успешным? Иди в «Наше время»! Хочешь научиться работать и быть лидером? Иди в «Наше время»! Ребята, не бойтесь работы! Дерзайте! Будьте активными! Пусть ваша жизнь будет гаджетов! А учреждению по работе с подростками я искренне желаю больше контрактов, партнеров, рабочих мест, большой зарплаты, продуктивной работы и чистого города.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

01 апреля в 17:39, просмотров: 1003, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО

Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО
Я совершенно не исключаю и даже практически убежден, что тут запланирована «двухходовочка»: через некоторое время «добрый Путин» отругает «плохое правительство» и изменит план
Алексей Навальный, политик Сегодня в 16:45
112 0
​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»

​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»
Константин Шперлинг Сегодня в 15:41
1411 1
Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет

Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет
В нашем правительстве сейчас сидят люди, которые не экономикой занимаются, а бухгалтера, которые сводят бюджет. Условия задачи: не хватает 8 триллионов рублей, где их взять?
Владимир Болотов, Депутат думы города Сургута Сегодня в 14:44
690 9
Мы вообще не обязаны повышать пенсионный возраст

Мы вообще не обязаны повышать пенсионный возраст
Трудно говорить о том, чего мы еще не видели – несмотря на то, что в правительстве говорят, что разослали законопроект в регионы, но, скажем, в окружной думе документ не появился
Александр Сидоров, депутат Государственной думы Сегодня в 14:22
5476 8
Дума Сургутского района определилась с приоритетами в работе на следующие полгода

Дума Сургутского района определилась с приоритетами в работе на следующие полгода
В общей сложности прогнозируется рассмотрение больше 50 вопросов, касающихся социально-экономического развития муниципалитета
Михаил Калабин Сегодня в 13:36
168 0
​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!

​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!
Авторы лучших фото получат сертификаты на 2 500, 2 000 и 1 500 рублей
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:42
1049 0
Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт

Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт
Если есть такая необходимость, потому что нет денег в кассе, то тогда возникает другой вопрос - куда они девались?
Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута 27 июня в 16:16
1253 3
На сегодняшний день нет никакой необходимости увеличивать пенсионный возраст

На сегодняшний день нет никакой необходимости увеличивать пенсионный возраст

У государства без этого есть механизмы и рычаги для того, чтобы сбалансировать экономику
Василий Птицын, депутат думы Сургута 27 июня в 14:32
2010 3
Социальные стартаперы считают, что Сургуту не хватает школы балета и фотокурсов для молодых мам

Социальные стартаперы считают, что Сургуту не хватает школы балета и фотокурсов для молодых мам

В Школе социального предпринимательства в шестой раз прошла итоговая защита проектов
Лилия Сулейманова 27 июня в 13:50
570 0
Лес в городе! Посреди улиц Сургута появляются новые арт-объекты // ФОТО

Лес в городе! Посреди улиц Сургута появляются новые арт-объекты // ФОТО
Надежда Макаренко 27 июня в 11:14
590 0
Перед вами открыты все дороги, вы еще не перестали мечтать и ставить перед собой амбициозные цели

Перед вами открыты все дороги, вы еще не перестали мечтать и ставить перед собой амбициозные цели
От всей души желаю, чтобы у каждого из вас все получилось, и вы прожили яркую неординарную жизнь
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 27 июня в 11:04
411 1
Молодость – самое лучшее время для осуществления самых смелых и невероятных замыслов

Молодость – самое лучшее время для осуществления самых смелых и невероятных замыслов
Желаю тем, кто стремится к успеху на трудовом поприще – упорства и трудолюбия. Студентам – сдать сессию на «хорошо» и «отлично»
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 27 июня в 09:17
365 0
Статья дня: Что я думаю про повышение пенсионного возраста

Статья дня: Что я думаю про повышение пенсионного возраста
По сути мы имеем дело с простым повышением налогов. Все мы платим довольно большие взносы в Пенсионный фонд, и государство в очередной раз запустило туда руку.
Илья Варламов, блогер 27 июня в 04:43
674 3
Зато как погуляли!

Зато как погуляли!
Решение проводить Чемпионат мира по футболу в России отработало свою политическую цель на все 146%
Ася Гареева 27 июня в 04:17
624 2
​Гуляй, Вася! Но до 23 часов

​Гуляй, Вася! Но до 23 часов
За нарушение детьми комендантского часа в этом году оштрафованы 64 сургутских родителя
Лилия Сулейманова 26 июня в 10:01
467 0
​Хорошо плывут: Что грозит сургутянам за купание в запрещенных местах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Хорошо плывут: Что грозит сургутянам за купание в запрещенных местах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
За последние 10 лет на водоемах города погибло 86 взрослых и детей, пострадало 382 человека
Лилия Сулейманова 25 июня в 14:48
737 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика