25 марта в Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» начался пожар. На четвертом этаже здания дверь одного из кинозалов, во время сеанса была заперта на ключ, об этом сообщили РБК родственники погибших. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил изданию, что это распространенная практика. Кинотеатры закрывают двери залов, чтобы не получить штраф от министерства культуры и дистрибьюторов. Такие санкции предусмотрены в случае, если количество зрителей превышает количество билетов проданных на сеанс.

Павел Угольков, генеральный директор сети кинотеатров «Интеркино» рассказал корреспонденту siapress.ru о том, как регулируют поток зрителей и безопасность в сургутских кинотеатрах:

Я не понимаю, зачем нужно было закрывать двери в кинотеатр. У нас контролер всегда находится у входа в кинозал, пропускает только зрителей с билетами. У людей, как ни крути, есть физические потребности, также некоторые хотят совершить покупку, приобрести воду или попкорн во время сеанса. Наши двери даже замка не имеют, они оснащены системой анти-паника, когда не нужно искать ручку, на дверь надавливаешь – она открывается.

Что касается эвакуационных дверей, они также всегда открыты, уходят в противопожарный коридор, в случае чрезвычайной ситуации можно выйти через них или двери центрального входа.

Даже если в кинозал зайдет «заяц», это не проблема и не повод оставлять людей без возможности выйти. У нас кинопрокатчики имеют доступ к камерам наблюдения в зале в режиме онлайн, и, видимо, благодаря качественной работе контролеров, мы не получаем штрафы ни от дистрибьюторов, ни от Минкультуры.

Когда мы с коллегами узнали о трагедии в Кемерово, мы были шокированы тем, что людей в зале закрывают, в это даже не верится. У всех есть потребности. Возможно, у Березина актуальная статистика, которая показывает, что закрытые кинозалы встречается часто, но мы с тюменскими и сургутскими коллегами впервые услышали о подобном.