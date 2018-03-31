​Топ-5 черт профессионала от директора Сургутской филармонии

В следующем году учреждению по работе с молодежью «Наше время» исполнится 25 лет. Эта цифра дает лишний повод напомнить сургутянам о людях, которые помогали в создании уникального молодежного проекта. Одним из таких инициативных и отзывчивых людей является Яков Черняк, директор Сургутской Филармонии.

- Яков Семенович, Вы помните, как и с чего начиналось создание «Нашего времени»?

- Правильным, во-первых, будет отметить главное действующее лицо – Ирину Голушко. Она была идейным вдохновителем и создателем «Наше время». Человек, безусловно, энтузиаст своего дела. И для меня это фундаментальный, основополагающий признак человека, который хочет, чтобы дело имело эффект. Ирина была настроена решительно и влюблена в положительнейший опыт, которым обладал Санкт-Петербург. Это безусловно и стало маяком. В северной столице были прототипы, которые мы попытались применить в Сургуте. Безусловно, мы учли особенности материально-технической базы и сибирского менталитета. Главной целью создания учреждения «Наше время» было изменение качества жизни молодого сургутянина. В составе небольшой делегации мы посетили Санкт-Петербургскую молодежную биржу труда и их шелкографию. Там мы впервые увидели подростков на производстве и их продукцию. Они уже выполняли крупные заказы. После увиденного, мы с еще большей уверенностью в своем деле, решили создать такую же структуру и в Сургуте. Как видите, она прижилась. Вообще, говоря о проектах, реализуемых учреждением «Наше время», то нам, конечно, хотелось создать свое. Так, например, появился клуб-кафе «Собеседник». Задача Комитета молодежной политики заключалась в том, чтобы предоставить сургутянам необходимую трудозанятость. Ирина Голушко создала такую организацию, которая давала не только занятость, но и развивала молодежь, давала возможность выехать и увидеть мир. Выбранный вектор, заложенный 25 лет назад, сейчас приносит свои плоды: молодежь интересуется проектами «Нашего времени», хочет работать. Цель достигнута.

- Культура и молодежная политика идут рука об руку. Расскажите, что изменилось за 25 лет?

- Сургут всегда был «пилотом» во всех проектах и тут ничего не изменилось. Чрезвычайно важным аспектом, которого раньше не было, стал национальный признак. Т.е. создаются молодежные организации от каждой диаспоры отдельно. Молодежь не остается в стороне от этого и это вопрос самоидентификации. Изменившиеся условия и обстоятельства, уход от идеологии, создания новых ориентиров. Приходится подстраиваться под новые ценности: больше материального, индивидуального, прагматичного и т.д. В «новом» мире необходим диалог. Диалог власти и молодежи. Диалог молодежных лидеров.

- А какими качествами должен обладать профессионал?

- Прежде всего, он должен быть, эрудированным, образованным, непосредственно, в своей профессии. А также, безусловно, культурным и просвещенным. Плюс здоровая амбиция и человек должен быть правильных моральных качеств.

- Учреждению скоро исполнится целых 25 лет. Хотите что-то пожелать?

- Наше время – потрясающая организация, которая идет правильным курсом и выполняет правильный и четкий функционал, она необходима для молодежной политики города. «Наше время» выполняет свою миссию. Хочу пожелать новых проектов! Для меня сургутская молодежь является залогом будущего. Хочу пожелать юным горожанам слушать и слышать друг друга, уважать старших. Хочу, чтобы были патриотами своей страны и города.