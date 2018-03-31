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​Если бы я была президентом России

«От редакции. Мы продолжаем публиковать работы студентов СурГПУ, которые в рамках проекта «Инфобум»писали материалы на тему «Если бы я был президентом России».

Я часто задумываюсь, что бы было, если бы наш президент сменился кем-то новым. Было бы это хорошо? Сложно сказать. Существует множество позиций, точек зрения. Некоторые осуждают политику нынешнего президента, некоторые боготворят. Но что бы сделал ты, если бы стал президентом?

Представим такую ситуацию: выборы президента 2034, твоя кандидатура в ряду других достойных лиц. Ты солидный гражданин РФ, тебе больше 35 лет, постоянно проживал в России на протяжении 10 лет и не имеешь судимости. У тебя большие амбиции. Ты, конечно же, хочешь лучшего для своего народа и страны в частности.

И вот, ты счастливый, прошел на выборы. Наступает день голосования. Твоя предвыборная кампания была идеальна, ты законопослушный и тебе верят.

Каждый день у тебя появлялось все больше приверженцев твоих начинаний. И вот волнительный день. Прошел подсчет голосов, и ты стал лидером. Ты набрал порог голосов 51 % и даже сверх того. Счастье.

Но теперь тебе предстоит быть еще более совершенным, ответственным. Ты должен учиться не на своих ошибках, а на чужих. Потому что ошибки здесь непростительны, и от твоих решений зависит судьба страны.

И вот ты сидишь в своем президентском кресле. У тебя есть список обещаний – список твоих дел, но помимо этого нужно продолжать стабилизацию страны в экономическом плане, социальном, политическом. То есть модернизировать все сферы жизни.

Часто я задаюсь вопросом: «Мы живем в огромной стране, богатой всеми факторами производства. У нас есть богатства, недра, трудовые ресурсы. Неужели нельзя разработать достойный план по улучшению страны? Неужели мы не можем быть самодостаточными? Да, я прекрасно понимаю, что есть множество факторов, тормозящих процесс модернизации страны. И отдалённость, и размеры России, и наше прошлое. Нам говорят, что от “pastdependency” зависит многое. Согласна, но мы можем развиваться, не только адаптируя технологии других стран, но и придумывая свои. У нас есть образованные, умные люди, профессионалы своего дела, но почему они не работают эффективно? Это уже совсем другой вопрос».

И так, вернемся в 2034, когда ты стал президентом. Что бы ты изменил? Сразу и не скажешь. Но ты примерно знаешь, с чего начинать. Почему? Потому что ты эрудирован и образован, у тебя есть хорошее окружение, советы которого можно выслушать и, возможно, принять к сведенью.

Для начала. Почему не функционируют многие институты? Или функционируют, но они не эффективны? Потому что система устарела и потому, что руководство недостаточно компетентно или у них произошло профессиональное выгорание. Множество причин. Поэтому нужно заменить управляющие звенья на всех уровнях власти, оставляя только эффективных и компетентных руководителей. Сложно? Да. На это потребуется не один год.

Заручишься поддержкой министров и высокопоставленных чиновников. Начнешь с госдумы, аппарата управления и администрации президента. Подберёшь знающих людей и поставишь на ключевые посты. Перед этим издашь указ о новых сроках нахождения на этих постах, чёткий открытый круг обязанностей, о ежемесячных отчётах перед президентом, о деятельности чиновника, и приставишь человека, который будет следить за чиновником.

Далее, замене будет подлежать и руководство низших уровней. Аналогичная схема. Оптимистично? Но ведь вполне осуществимо, хотя и должен пройти довольно долгий период.

- Господин президент, вы заполнили бумаг? Подписали документы? Вам пришел факс…

Спустя неделю после того, как ты сел в президентское кресло, тебя просто завалили документами. И это в век высоких технологий? И вот указ об уменьшении бумажной «волокиты» подписан. Совершенствование интернет-базы проходит очень долго, но результат будет. Все бумаги теперь исключительно в электронном виде. Созданы шаблоны и специальная база данных - архив всех документов.

Вспомни, когда ты жил как обычный гражданин, даже в округе, где не так пагубно ощущаются последствия экологического загрязнения, ты видел и чувствовал, что нужно с этим что-то делать. Но что?

Издать указ о проведении мероприятий по очищению окружающей среды. Давайте перейдём на безотходное производство! Технологии будущего? Но ведь будущее уже наступило!

Ты уже понял, у страны нет денег и, к сожалению, их придется найти. Как? Поднять налоги. А также инвестировать оставшиеся деньги в прибыльные отрасли производства. Та сумма, которая поступит в бюджет, будет направлена в обращение. И начать нужно производство техники.

А вы когда-нибудь задумывались, что техника никогда не падает в цене, в отличие от сырья? А ведь и правда, но это не сейчас, сейчас нужно постепенно сокращать долю ВВП, приходящегося на реализацию сырья, и постепенно внедрять производящую промышленность. То, что мы будем не просто потреблять, а создавать. Создавать то, что будет приносить нам доход.

И конечно, самое главное. Люди – это тот ресурс, тот фундамент, который поддерживает страну. Если люди будут защищены, если они будут доверять государству, то и работать они станут по-другому. Лучше. Поэтому нужно поднять уровень жизни: ты пустишь большую часть расходных средств на усовершенствование образования, медицины и социальной сферы. Ты увеличишь пособия и выплаты, а так же подпишешь указ: «40% прибыли города будет оставаться в бюджете города». Будут подниматься города, следовательно, будет развиваться население.

Народ – это самое главное. Ты положишь все силы на то, чтобы образование страны стало более действенным, еще более достойным, а медицинские услуги качественными, их смогут позволить себе все. Ты позаимствуешь более высокие технологии в медицине других, более развитых стран, и начнёшь массовую проверку здоровья людей, а затем и лечение.

Когда экономическое положение в стране улучшится, ты поднимешь МРОТ, увеличишь пособия, улучшишь благосостояние своего народа.

О том, сколько всего можно и нужно исправить, каких результатов нужно добиться, можно размышлять долго и писать бесчисленные трактаты, но если хотя бы часть из этих улучшений сработает и сработает так, как нужно, то это будет успех.


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31 марта в 10:11, просмотров: 940, комментариев: 6


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
31 марта в 13:43
Кабы я была царица, – говорит одна девица…
Швондер
не нравится
31 марта в 15:14
Сургутские студенты могут просто переписать программу Навального - не убавить не прибавить. Четко ясно понятно
Сергей Б
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31 марта в 16:00
К 2034 уже забудут.
Жучка
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31 марта в 16:43
Цитата Михаила Зыгарь кстати будет ответом на многие вопросы: «Принято считать, что все решения в России принимает только один человек - Владимир Путин. Это правдиво лишь отчасти. Все решения действительно принимает Путин, но Путин - не один человек. Это огромный коллективный разум. Десятки, даже сотни людей ежедневно угадывают, какие решения должен принять Владимир Путин. Сам Владимир Путин все время угадывает, какие решения он должен принять, чтобы быть популярным, чтобы быть понятым и одобренным огромным коллективным Владимиром Путиным.» )
Сергей Б
не нравится
31 марта в 17:53
Термиты что ли...
Ми-Ми-Ми
не нравится
01 апреля в 12:42
Помыслы у девочки- чистые, а в попытках представить конкретику- наивняк...

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