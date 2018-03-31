​Если бы я была президентом России

«От редакции. Мы продолжаем публиковать работы студентов СурГПУ, которые в рамках проекта «Инфобум»писали материалы на тему «Если бы я был президентом России».

Я часто задумываюсь, что бы было, если бы наш президент сменился кем-то новым. Было бы это хорошо? Сложно сказать. Существует множество позиций, точек зрения. Некоторые осуждают политику нынешнего президента, некоторые боготворят. Но что бы сделал ты, если бы стал президентом?

Представим такую ситуацию: выборы президента 2034, твоя кандидатура в ряду других достойных лиц. Ты солидный гражданин РФ, тебе больше 35 лет, постоянно проживал в России на протяжении 10 лет и не имеешь судимости. У тебя большие амбиции. Ты, конечно же, хочешь лучшего для своего народа и страны в частности.

И вот, ты счастливый, прошел на выборы. Наступает день голосования. Твоя предвыборная кампания была идеальна, ты законопослушный и тебе верят.

Каждый день у тебя появлялось все больше приверженцев твоих начинаний. И вот волнительный день. Прошел подсчет голосов, и ты стал лидером. Ты набрал порог голосов 51 % и даже сверх того. Счастье.

Но теперь тебе предстоит быть еще более совершенным, ответственным. Ты должен учиться не на своих ошибках, а на чужих. Потому что ошибки здесь непростительны, и от твоих решений зависит судьба страны.

И вот ты сидишь в своем президентском кресле. У тебя есть список обещаний – список твоих дел, но помимо этого нужно продолжать стабилизацию страны в экономическом плане, социальном, политическом. То есть модернизировать все сферы жизни.

Часто я задаюсь вопросом: «Мы живем в огромной стране, богатой всеми факторами производства. У нас есть богатства, недра, трудовые ресурсы. Неужели нельзя разработать достойный план по улучшению страны? Неужели мы не можем быть самодостаточными? Да, я прекрасно понимаю, что есть множество факторов, тормозящих процесс модернизации страны. И отдалённость, и размеры России, и наше прошлое. Нам говорят, что от “pastdependency” зависит многое. Согласна, но мы можем развиваться, не только адаптируя технологии других стран, но и придумывая свои. У нас есть образованные, умные люди, профессионалы своего дела, но почему они не работают эффективно? Это уже совсем другой вопрос».

И так, вернемся в 2034, когда ты стал президентом. Что бы ты изменил? Сразу и не скажешь. Но ты примерно знаешь, с чего начинать. Почему? Потому что ты эрудирован и образован, у тебя есть хорошее окружение, советы которого можно выслушать и, возможно, принять к сведенью.

Для начала. Почему не функционируют многие институты? Или функционируют, но они не эффективны? Потому что система устарела и потому, что руководство недостаточно компетентно или у них произошло профессиональное выгорание. Множество причин. Поэтому нужно заменить управляющие звенья на всех уровнях власти, оставляя только эффективных и компетентных руководителей. Сложно? Да. На это потребуется не один год.

Заручишься поддержкой министров и высокопоставленных чиновников. Начнешь с госдумы, аппарата управления и администрации президента. Подберёшь знающих людей и поставишь на ключевые посты. Перед этим издашь указ о новых сроках нахождения на этих постах, чёткий открытый круг обязанностей, о ежемесячных отчётах перед президентом, о деятельности чиновника, и приставишь человека, который будет следить за чиновником.

Далее, замене будет подлежать и руководство низших уровней. Аналогичная схема. Оптимистично? Но ведь вполне осуществимо, хотя и должен пройти довольно долгий период.

- Господин президент, вы заполнили бумаг? Подписали документы? Вам пришел факс…

Спустя неделю после того, как ты сел в президентское кресло, тебя просто завалили документами. И это в век высоких технологий? И вот указ об уменьшении бумажной «волокиты» подписан. Совершенствование интернет-базы проходит очень долго, но результат будет. Все бумаги теперь исключительно в электронном виде. Созданы шаблоны и специальная база данных - архив всех документов.

Вспомни, когда ты жил как обычный гражданин, даже в округе, где не так пагубно ощущаются последствия экологического загрязнения, ты видел и чувствовал, что нужно с этим что-то делать. Но что?

Издать указ о проведении мероприятий по очищению окружающей среды. Давайте перейдём на безотходное производство! Технологии будущего? Но ведь будущее уже наступило!

Ты уже понял, у страны нет денег и, к сожалению, их придется найти. Как? Поднять налоги. А также инвестировать оставшиеся деньги в прибыльные отрасли производства. Та сумма, которая поступит в бюджет, будет направлена в обращение. И начать нужно производство техники.

А вы когда-нибудь задумывались, что техника никогда не падает в цене, в отличие от сырья? А ведь и правда, но это не сейчас, сейчас нужно постепенно сокращать долю ВВП, приходящегося на реализацию сырья, и постепенно внедрять производящую промышленность. То, что мы будем не просто потреблять, а создавать. Создавать то, что будет приносить нам доход.

И конечно, самое главное. Люди – это тот ресурс, тот фундамент, который поддерживает страну. Если люди будут защищены, если они будут доверять государству, то и работать они станут по-другому. Лучше. Поэтому нужно поднять уровень жизни: ты пустишь большую часть расходных средств на усовершенствование образования, медицины и социальной сферы. Ты увеличишь пособия и выплаты, а так же подпишешь указ: «40% прибыли города будет оставаться в бюджете города». Будут подниматься города, следовательно, будет развиваться население.

Народ – это самое главное. Ты положишь все силы на то, чтобы образование страны стало более действенным, еще более достойным, а медицинские услуги качественными, их смогут позволить себе все. Ты позаимствуешь более высокие технологии в медицине других, более развитых стран, и начнёшь массовую проверку здоровья людей, а затем и лечение.

Когда экономическое положение в стране улучшится, ты поднимешь МРОТ, увеличишь пособия, улучшишь благосостояние своего народа.

О том, сколько всего можно и нужно исправить, каких результатов нужно добиться, можно размышлять долго и писать бесчисленные трактаты, но если хотя бы часть из этих улучшений сработает и сработает так, как нужно, то это будет успех.