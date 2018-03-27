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​Правила не для жизни

В России существует невообразимое количество разнообразных бюрократических правил, норм, распорядков, регламентов, предписаний, формуляров, инструкций и прочих бумажных «упорядочивателей» нашей жизни. Простой человек может про них ничего не знать, но каждый руководитель сталкивается с десятками и сотнями этих параграфов, и чем выше руководитель и сложнее его ведомство – тем их кратно больше. А еще эти правила ежегодно меняются и дополняются, и не дай бог случиться какому-то ЧП – тогда интенсивность введения новых, чаще необдуманных и абсурдных норм, увеличивается в разы. И следят за их исполнением десятки тысяч инспекторов, ревизоров, надзирателей и прочих проверятелей из огромного количества структур.

Вы спросите себя: «Ну, занимаются люди каким-то бессмысленным крючкотворством, а мне-то что?» Да, собственно, вы сами знаете что.

Сейчас в сети активно обсуждают, что противопожарные правила предписывают держать эвакуационные выходы открытыми, а антитеррористические требуют все эти лишние входы в здание закрывать. На самом деле подобных противоречий в гротескном количестве норм очень, очень много.

Наличие гигантского количества разнообразных правил, во-первых, приводит к тому, что они работают в хаотическом порядке. Если вчера в торговом центре была пожарная инспекция – двери могут быть открыты, а если завтра придет антитеррористическая – их закроют, а если давно не было ни той, ни другой, то все будет на усмотрение какого-нибудь охранника или его куратора из ЧОПа.

Во-вторых, зачастую все правила разом соблюсти нельзя. Это открывает гигантское поле для злоупотреблений и коррупции. Откупиться проще (и дешевле!), чем от и до жить по законам и правилам. Вы знаете, что пройти официальное обучение пожарной безопасности стоит дороже, чем просто оформить соответствующую корочку в специализированной конторке? Еще раз: если вы хотите реально внять всем противопожарным правилам, то должны не просто потратить несколько недель жизни, но и заплатить больше, чем за фиктивный документ о том, что вы типа все это знаете. То есть вся эта система – фикция и формальность изначально. Она не имеет отношения к безопасности, она имеет отношение к деньгам, бюрократическому рынку, созданному государством для выкачивания денег из бизнеса.

А между тем безопасность – это идея-фикс нашего государства и общества (я уже писал об этом в своем блоге «Стабильность – не развитие»). Бюджет тратит гигантские деньги на оборону от внешних и внутренних врагов, мы содержим армию чиновников, которые регламентируют и контролируют каждый шаг государственных и частных организаций. Кто-то ходит и смотрит, чтобы в кафе и ресторанах повара мыли руки и имели санитарные книжки – но люди травятся. Кто-то ходит и проверяет противопожарные нормы – но люди горят. Кто-то следит, чтобы возле словосочетания «Исламское государство» всегда стояла приписка «запрещенная в России организация», но люди уходят воевать за радикальных исламистов.

Потому что бюрократическая система заточена не на реальное обеспечение безопасности, а на самосохранение, самовоспроизводство и контроль над определенными «рынками», о которых я говорил выше. Каждое ведомство отстаивает свою необходимость и выделяемые на ее жизнь бюджеты не потому, что хочет работать лучше, а потому что хочет кушать – желательно, больше, чаще и вкуснее. Это, к слову, ситуация не типично российская, это общий закон бюрократии, просто в нашей стране, где ключевые роли играют именно чиновники (а самую главную – чиновники в погонах), дело зашло очень далеко.

Реальная же безопасность достигается другими методами. Например, снижением административного и регулирующего давления на бизнес, но с кратно (многократно!) увеличенной ответственностью за нарушения и чрезвычайные происшествия. В странах первого мира компенсации за травмы и смерти в десятки, а то и сотни раз выше, чем в России. Владельцы бизнеса умеют считать деньги – если они поймут, что за пожар, в котором погибнет несколько человек, их просто разорят исками и компенсациями, они сделают качественную противопожарную систему.

Вот и получается, что в Европе в последний раз крупное ЧП со сгоревшим торговым центром, где погибли люди, произошло в 1967 году. Больше пятидесяти лет назад. У нас же «Зимняя вишня» – лишь один страшный эпизод из цепочки трагедий. И нет ни одного повода полагать, что цепочка эта сейчас возьмет и прервется. Берегите себя.

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова из рубрики «А мне-то что?» – «Все репрессии важны».


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Сегодня в 11:50, просмотров: 222, комментариев: 0


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