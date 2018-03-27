Весь этот шум после трагедии просто кого-то обогатит

Каждая очередная трагедия вываливает наружу кучу дерьма. И власть (высокая власть) пытается решать проблемы, которые давно лежат на поверхности. Взять пожарную безопасность: пожарники говорят и пишут одно — свободные проходы, выходы, не должны быть решетки на окнах. Другое ведомство — Росгвардия: закрыть все аварийные выходы на замок, все огородить, обнести забором, чтоб террорист не проник.

Ставим металлорамки везде, где надо и не надо, все боимся что кто-то что-то пронесет непотребное, и устроит страшное...

Жизнь показывает совершенно другое: рамки не спасают, а наоборот усугубляют риски при возникновении ЧС. Как было в аэропорту, когда террорист подорвал себя в очереди на досмотр. Зарытые запасные выходы приводят к тому, что люди не могут быстро покинуть здание при ЧС. Решетки на окнах тоже затрудняют.

Получается, что у каждого ведомства свои требования и соответствующее за их нарушение наказание. Посмотрите, во что школы превратили? Детские сады, когда все входные двери на территорию закрыты на замок, когда везде металлорамки, везде сидят охранники — кого и от чего они охраняют? Вот что простой охранник может сделать в школе? Дать отпор хулигану или остановить террористов? Может он помогает поддерживать дисциплину в школе? Нет, он сидит и тупо записывает во сколько пришел и ушел учитель — он просто табельщик! Учет рабочего времени и не более. Торговые центры современные — это рай, место паломничества даже придумать слово невозможно, то место где охранников море и еще капля! Каждый бутик имеет своего охранника и плюс еще общая охрана центра. И это только то, что мы видим, а сколько их сидит за монитором и наблюдает за все происходящем в ТЦ? Вопрос: воровать меньше стали?

Может напомнить уважаемым комментаторам и всем жителям города, почему у нас такие проблемы с парковками бесплатными возле домов? Да все просто: когда принимались правила благоустройства, в части расчета парковочных машиномест на одну квартиру, приняли — отвечает современным требованиям и нормам градостроительства.

Все рукоплескали, восхищались революционным нововведением, но никто не заметил одну маленькую деталь или не хотел это афишировать, получив немного наличными или еще чем (предполагаю), что там не указано каких мест: платных или бесплатных! Количество машиномест соответствует правилам – ДА! А то, что они платные, ну извиняйте, написано количество, но не указано каких, просто количество! Просто указано количество машиномест на квартиру и все.... Реальность вам все известна. Люди бьются в прямом смысле за право оставить машину возле дома бесплатно! Думаете кто-то за это ответил?! НЕТ! Даже поганого выговора с занесением не сделали. Нормально все! Кого-то не избрали опять в Думу?! Нет! Все молчат и все на месте, а люди страдают. Это так для понимания. В этом точно Путин не виноват, что правила такие в городе, их принимали конкретные люди, есть имена, фамилии и отчество и тех, кто продавливал их через Думу, прикрываясь желанием облегчить жизнь горожанам. Облегчили!

Так же и везде, где замешаны деньги, где есть выгода определенного человека, определенной компании. Отравили школьников или студентов в столовой — кого-нибудь из надзорного ведомства посадили?! Или ответственное лицо за санитарию? Кто сидит или уволен по статье?! Нет никого... Произошла страшная трагедия с детьми, кто сидит?! Все верно водители, а не начальник ГАИ, не конкретное лицо, позволяющее ездить без разрешения крупногабаритам, не еще целый список чиновников. В числе посажанных их нет! И только благодаря личному участию руководителя СКР начинается потихоньку раскручиваться это дело, тихо, медленно, но идет. Не застопорилось бы.

Получается что виновата во всех трагедиях, в большинстве своем, местная власть. Сразу поясню, что имею ввиду под ней. Для нас это город и округ. Вспомним детские садики, построенные в период борьбы с нехваткой мест в них. Построили, получили, отрапортовали. И что в итоге?! Многим требуется капитальный ремонт! Думаете наказан тот, кто лоббировал интересы строителей?! Нет! Все легло на бюджет города. Хотели построить станцию юннатов, замахнулись по-нашему, северному с королевским размахом…Итог: стоит заброшенная, и надо еще денег тратить что бы ее снести! Кто ответил?! Никто! Кто «партбилет» положил? Никто!

Весь этот шум после трагедии просто кого-то обогатит. Кто-то получит шанс лишний раз съездить отдохнуть с семьей заграницу, другой обзавестись новым авто, каждому свое…. Ну вот скажите мне человеку недалекому, когда видишь дорогие иномарки возле надзорных ведомств, налоговой, знаешь где они примерно живут. Они все купили это в кредит или на свою зарплату?! Если в кредит, это одно. А если на зарплату?! Тогда зачем ее повышают, если они и так хорошо живут?!

Конечно уважаемые комментаторы — они сразу находят виноватого, для них любой повод — это золотое время критиковать конкретного человека. Но когда обсуждаются проблемы города, округа — их нет! Они молчат, им это не интересно.

Из комментариев к блогу Олега Владимирова «Человек дешевле денег»

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