​Крах государства

Россия сосредоточилась. Крым наш. Сирия наш, если верить федеральным СМИ. ЛДНР наш, и рано или поздно Киев будет наш. По крайней мере отправившийся воевать на украинскую территорию и объявленный российским МИДом человеком, который стремятся «помочь украинскому государству наладить нормальную жизнь», герой России Захар Прилепин со страниц государственной пропагандистской «Комсомольской правды» честно заявляет о цели этой войны:

– Киев – конечная цель...

– Киев для того, чтобы поменять там власть, или Киев для того, чтобы присоединить к России?

– Киев – русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат... Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может.

Россия, уверовавшая окончательно в то, что во всем свете у нее осталось только два верных союзника, собственная армия и флот, наконец, сосредоточилась, объединилась вокруг «верховного», в едином порыве противостоит проискам врагов, которых сам «верховный» с едкой ухмылкой называет партнерами. Подмигивая, мол, вы, мои подданные, понимаете, что никакие они не партнеры, а лютые враги, только я не могу этого сказать вслух, а то они догадаются. И подданные не подвели своего главнокомандующего. Дали ему 76% на величайших, по мнению председателя ЦИК Памфиловой, выборах. Госпропагандисты раструбили о триумфальной победе бывшего будущего президента. Он, вырастивший уже не одно поколение «на верность народу» будет вдохновлять нас на труд и на подвиги, править сосредоточенной Россией минимум до 2024 года.

Россия сосредоточилась. Настолько, что главный редактор одновременно аж двух государственных СМИ телеканала RT и МИА "Россия сегодня" открыто объявила: «Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим». Правда, раньше он клятвенно обещал стабильность, а теперь речь идет о прорыве в какие-то заоблачные выси. Но кто ж обращает внимание на такие мелочи, когда враг у ворот.

И вот в такой торжественный момент всеобщего сосредоточения вдруг начинает что-то происходить. В Волоколамске завоняла свалка «Ядрово», куда переправили мусорные потоки с полигона в Балашихе, закрытого за то, что в преддверии «величайших выборов» травил своими миазмами Москву, самим президентом во время прямой линии. В результате выброса газа в подмосковные больницы с отравлением поступили десятки детей. Разъяренные жители Волоколамска, которые не один день уже боролись своими силами с непрерывным потоком мусоровозов, отмутузили главу местной администрации, от которого ничего не зависело, и устроили теплый прием губернатору Воробьеву. Правда, очки ему не сломали и не пытались никуда засовывать, обошлись словами, энергичной жестикуляцией и градом снежков.

А в воскресенье произошла ужасающая трагедия. В Кемерове сгорел торгово-развлекательный центр. Погибли 64 человека, среди погибших десятки детей. Страна в трауре, хотя главнокомандующий сосредоточившейся Россией молчит и официальный траур объявлять не спешит.

Казалось бы, ни о каком крахе российского государства речь не идет. Пожарные отработали. Прокуратура возбудила дело. Правящий бессменно Кемеровской областью на протяжении 28 последних лет тов. Тулеев уже пообещал за каждого погибшего по миллиону рублей государственных компенсаций. И в первом случае с отравлением детей вроде бы государство, хоть и с опозданием, отреагировало. Губернатор пообещал рекультивировать свалку, ввоз мусора на полигон «Ядрово» сокращен в два раза, специальные пушки распыляют подавляющий запах аэрозоль.

Есть только одно но. Ни один психически нормальный житель России любых политических пристрастий этому государству уже не верит. И вопрос тут даже не в том, на какую свалку рядом с каким подмосковным городом отправилась половина мусоровозов из Волоколамска. А в том, что в нынешней России все стало возможным. Федеральные государственные и полугосударственные СМИ могут рассказать о чем-то важном, даже об унесшей десятки жизней трагедии, могут процедить что-то сквозь зубы в минутном репортаже перед новостями спорта, а могут по приказу сверху молчать в тряпочку. Спецпредставитель подмосковного губернатора Александр Чупраков со ссылкой на данные станцией экомониторинга может сообщить, что «зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в семь раз». А через некоторое время он же, тот самый г-н Чупраков может заявить киселевскому («жечь сердца геев») МИА Россия сегодня, что «на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» не было зафиксировано превышения норм выброса газа».

РТР, набравшее в рот воды в телеэфире, на своем сайте может сначала задаться вопросом «Баллончик или свалка? В подмосковном Волоколамске в больницу попали 20 школьников». И дать ответ: «Свалка не виновата: дети в Волоколамске отравились не грязным воздухом». Хотя других причин никто не нашел и именно свалкой занимаются все госструктуры.

Могут даже по сообщениям пропагандистской Ленты «родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускать на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. По словам одного из местных жителей, от свидетелей произошедшего также требуют дать такую подписку».

Только люди настолько не верят изолгавшимся официальным лицам, которые могут все, что панические слухи о сотнях и сотнях трупов воспринимаются уже как одна из возможных версий реальности. Это-то полбеды. Самое страшное – мы никогда не узнаем правды о причинах пожара и его виновниках. И дело не в том, что расследование может быть необъективным, о чем косвенно свидетельствует желание все засекретить с первых дней следствия. Проблема в том, что государство может все. Может, как нам только что продемонстрировали, позволить себе если не честные выборы, то более или менее прозрачное голосование за заранее отобранных государством кандидатов. А может устроить наглую преступную вакханалию декабря 2011 года. И ничто ему не помешает. Ни законы, ни Конституция, ни наблюдатели на избирательных участках, ни даже математика.

Государство может провести объективное расследование причин потрясшего страну происшествия и рассказать обществу всю правду, может обойтись полу-правдой и наказанием стрелочников, что произошло с катастрофой национального масштаба, постигшей школу в Беслане, и с захватом террористами «Норд-Оста». А может просто все спустить на тормозах, как это было проделано с аварией подводной лодки «Курск» и опять-таки «Норд-Остом», когда последствия штурма и причина гибели от 130 до 174 заложников так и остались не расследованными, а отдавшие приказы о применении отравляющего вещества не только вышли сухими из воды, но стали Героями России.

Вот эта свистопляска, ставшая нормой жизни всемогущего никому не подконтрольного государства, и есть на самом деле не что иное, как обрушение государственных институтов, самый настоящий крах государства, на которое мы, граждане России, не можем никоим образом повлиять. Потому что объединившаяся вокруг вождя, которого высокопоставленные госчиновники нам не дадут поменять, Россия сосредоточилась. Потому что Крым наш, Сирия наш, ЛДНР наш, и рано или поздно Киев будет наш...

Читайте предыдущий блог Александра Мазурина «Маленькая вера в привычку бояться».

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