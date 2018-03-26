Кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» после пожара // ФОТО

В социальных сетях появились первые фотографии из сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где в пожаре погибло больше 60 человек.
В социальных сетях появились первые фотографии из сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где в пожаре погибло больше 60 человек.
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Как живет муниципальная пресса? Главный редактор газеты «Вестник» Ирина Ленькина // ONLINE 27 марта в 15:00