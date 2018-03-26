Осенью мы оперативно и организовано эвакуировали людей из торгового центра

Трагедия в Кемерово, где в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло больше 60 человек, вызвало шок у многих, а также много вопросов к безопасности других крупных магазинов и моллов. Портал siapress.ruрешил выяснить, как обстоят дела в сургутских ТРЦ и опросил руководителей некоторых из них.

У нас периодически проходят проверки и на срабатывание пожарной системы, и на взаимодействие охраны. Эвакуация людей в случае какого-то ЧП входит в наши прямые обязанности, мы постоянно обучаем сотрудников: ежедневно на планерке проходим инструктаж, еженедельно повторяем последовательность действий по пожарной безопасности и ежемесячно проводим учение с участием всего персонала торгового центра.

Сотрудники ЧОПа, с которым у нас заключен договор, также моделируют какую-то чрезвычайную ситуацию, отрабатывают взаимодействия и сообщают результаты такой проверки нам.

В общей сложности у нас семь аварийных выходов, они постоянно открыты и к ним всегда есть доступ. Дежурный администратор два раза в день проверяет эти выходы и докладывает старшему администратору. Если арендатор, не согласовав с нами, заставил какой-то проход, то к нему применяются штрафные санкции. После этого арендатор обязан освободить аварийный выход, либо, если он игнорирует это требование, мы делаем все своими силами.

Раз в год в «Агоре» проходит большая проверка с участием МЧС, полиции и администрации города. Все системы безопасности тестируются в условиях, приближенных к реальным, после чего проверяющая комиссия выписывает нам предписания, которые необходимо выполнить в установленный срок. Мы и сами проводим учения. Последнее проходило летом, а после у нас еще была эвакуация, когда были массовые сообщения о минировании в сентябре. Тогда все прошло штатно, людей оперативно и организовано вывели из здания.