Регулярно проводятся плановые мероприятия и внеплановые в силу событий, которые происходили в последнее время, в том числе, когда поступали звонки с террористическими угрозами. Каждый раз проводилась эвакуация. За прошлый год их было четыре или пять, из них две точно были связаны с учениями при пожаре.

Вся техническая обеспеченность проверяется и тестируется в процессе таких мероприятий. Помимо этого заключены договоры на обслуживание с соответствующими структурами, и полностью вся система работы пожарной сигнализации и оповещения контролируется в ежемесячном, еженедельном режиме.