Человек дешевле денег

Что случилось с подводной лодкой? Она утонула. Что случилось с торговым центром? Он сгорел. Что с мусорным полигоном? Он воняет.

То, что случилось в Кемерово – закономерное следствие инфраструктурного коллапса в стране. «Хромую лошадь» помните? Тоже сгорела. Тоже были закрыты аварийные выходы, также помещение было приспособленным, а в отделке применялись небезопасные горючие материалы.

Казалось бы – никогда впредь, ибо такие уроки, оплаченные жизнями, лучше выучивать сразу. Тем более, что в стране – ого-го сколько контрольно-проверяющих органов, все эти пожарные инспекции, роспотребнадзоры, прокуратуры и прочие санитары леса.

Но история повторяется и отнюдь не в виде фарса! Все то же самое, только торговый центр. Сейчас дотушат, разыщут, подсчитают – пойдут пресс-конференции, задержания, оргвыводы. Но и без того понятно, что у многих-многих, скажем так, ответственных лиц вместо глаз было по рублю.

Достаточно задать простые вопросы, начинающиеся с «как» и «почему». Почему пожарная инспекция допустила эксплуатацию здания, в котором были нарушены все мыслимые нормы? На что рассчитывало руководство ТЦ? Куда смотрели арендаторы? Как вообще?!

Ответ тоже незамысловат: как обычно. «Зимняя вишня», как любой подобный объект, генерировала немалую денежку. Вот и славно, трам-пам-пам. Что с «Зимней вишней»? Она сгорела. Следующий простой вопрос: сколько по России подобных ТЦ? С неработающей пожарной сигнализацией, закрытыми аварийными выходами (или их отсутствием), отделанных дешевой ядовитой китайской панелью?

Сколько жилых домов в предынфарктном состоянии? Осыпающихся на головы фасадов? Изношенных газовых труб? Подмытых дорог? Древних самолетов? Стертых пешеходных переходов, сломанных уличных фонарей, незакрепленной кровли, не огороженных открытых люков, торчащей арматуры?

Страна, как инфраструктурный объект, сжирается энтропией и коррупцией. Энтропия – такая штука, если долго ничего с ней не делать, все зарастет травой, а из динозавров получится нефть. Но ждать долго, да и динозавры вымерли, поэтому хотелось бы, чтобы кто-то следил за поддержанием страны в рабочем состоянии. Тут, правда, загвоздка – людям не до того, они делом заняты, деньги делают.

Деньги в отличие от людей наплевательства не терпят. Надо успеть их натырить, распилить, откатить, закупить все самое дешевое по цене самого дорогого, прибить левой ногой. А затем вложить в другое дело – свечку, например, воткнуть в обжитой микрорайон, увеличив нагрузку на транспорт, трубы и психику граждан – выдержат, не кисейные. Магазин тот же забабахать в шаговой доступности или автосалон, мусорный полигон возле города раскатать, чтобы далеко не возить. Везде экономия, везде схемы, везде денежка.

Поэтому каждая из жертв в Кемерово хорошо оплачена, не сомневайтесь.

От пожара, на самом деле, никто не застрахован. Но в здании, где соблюдены все правила, пожар а) не так просто устроить, б) он быстро локализуется, в) люди оперативно оповещаются и эвакуируются согласно пожарному плану.

Почувствуйте, как говорится, разницу.

Ну и лирическое отступление в конце: зато везде есть рамки. Они, как правило, не работают, да и не нужны в большинстве мест своего присутствия, но они есть. Поскольку безопасность граждан превыше всего, в том числе здравого смысла. Зато везде заборы – вокруг школ, больниц, учреждений, газонов, подъезды на замках, решетки на окнах. Безопасность, да.

Остается принести соболезнования родным и близким погибших. И нам всем – тоже. Потому что список – «Хромая лошадь», «Булгария», «Трансвааль», Саяно-Шушенская ГЭС, «Зимняя вишня» – далеко не закрыт. Не закрыт до тех пор, пока человек дешевле денег.

Из телеграм-канала автора.

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