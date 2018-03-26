«Проверки начинаются тогда, когда погибает много людей» //ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Накануне в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», каждый час появляются новые данные о погибших и пострадавших. На данный момент известно о 64 жертвах трагедии. Города России сегодня скорбят вместе с Кемерово. Люди, шокированные новостью, пишут в крупных сообществах соцсетей, а также личных аккаунтах свои соболезнования, сокрушаются, осуждают виновных, многие начинают переживать за собственную жизнь. Корреспондент siapress.ru подготовил подборку публикаций и комментариев пользователей на эту тему.
В сети появляются видео с места событий.
Источник vk.com/ria
Жители Кемерово с самого утра выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь помочь пострадавшим.
Несчетное множество людей оставляют подобные комментарии в попытке поддержать близких погибших.
Пользователи Instagram также соболезнуют утрате:
В Twitter пользователи, в том числе медийные личности, скорбят. Тег #Кемерово занимает лидирующие по популярности позиции.
Однако наиболее частой темой для обсуждения в твитах стала огласка трагической новости в федеральном ТВ. Соцсеть буквально разделилась на два лагеря: одни говорят, что тема не поднимается в СМИ, иные отмечают, что видели упоминание в программах новостей.
В комментариях к постам в российских и городских новостных сообществах VK пользователи обсуждают, почему такие ЧП происходят:
В Сургуте глава города уже разместил пост на личной странице Вконтакте с соболезнованиями и заявил, что в городе пройдет внеплановая проверка противопожарных систем.
В комментариях к публикации Шувалова обеспокоенные горожане выразили надежду на разрешение опасных ситуаций в ряде сургутских ТЦ:
О состоянии противопожарной безопасности в «Сургут Сити Молл» корреспонденту siapress.ru рассказала Елена Волосникова, генеральный директор «СГС групп» (управляющая компания ТРЦ «Сургут Сити Молл»).
Обзор соцсетей за прошлую неделю читайте здесь.
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