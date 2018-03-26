«Проверки начинаются тогда, когда погибает много людей» //ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Накануне в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», каждый час появляются новые данные о погибших и пострадавших. На данный момент известно о 64 жертвах трагедии. Города России сегодня скорбят вместе с Кемерово. Люди, шокированные новостью, пишут в крупных сообществах соцсетей, а также личных аккаунтах свои соболезнования, сокрушаются, осуждают виновных, многие начинают переживать за собственную жизнь. Корреспондент siapress.ru подготовил подборку публикаций и комментариев пользователей на эту тему.

В сети появляются видео с места событий.

Источник vk.com/ria

Жители Кемерово с самого утра выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь помочь пострадавшим.

Несчетное множество людей оставляют подобные комментарии в попытке поддержать близких погибших.

Пользователи Instagram также соболезнуют утрате:

В Twitter пользователи, в том числе медийные личности, скорбят. Тег #Кемерово занимает лидирующие по популярности позиции.

Однако наиболее частой темой для обсуждения в твитах стала огласка трагической новости в федеральном ТВ. Соцсеть буквально разделилась на два лагеря: одни говорят, что тема не поднимается в СМИ, иные отмечают, что видели упоминание в программах новостей.

В комментариях к постам в российских и городских новостных сообществах VK пользователи обсуждают, почему такие ЧП происходят:

В Сургуте глава города уже разместил пост на личной странице Вконтакте с соболезнованиями и заявил, что в городе пройдет внеплановая проверка противопожарных систем.

В комментариях к публикации Шувалова обеспокоенные горожане выразили надежду на разрешение опасных ситуаций в ряде сургутских ТЦ:

О состоянии противопожарной безопасности в «Сургут Сити Молл» корреспонденту siapress.ru рассказала Елена Волосникова, генеральный директор «СГС групп» (управляющая компания ТРЦ «Сургут Сити Молл»).

Обзор соцсетей за прошлую неделю читайте здесь.