Можно ли отказаться быть присяжным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Мне пришло письмо о том, что я кандидат в присяжные, можно ли отказаться и как?» — спрашивает сургутянка Надежда Улитина.

По закону участие россиянина в качестве присяжного в осуществлении правосудия является гражданским долгом.

Для начала отметим, что не могут быть присяжными заседателями лица:

Не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; Имеющие непогашенную или неснятую судимость; Признанные судом недееспособными или ограниченными в дееспособности; Состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; Подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; Не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; Имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Человек, включенный в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели Сургута, исключаются из него в случае подачи письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им возложенных обязанностей. Например, если сургутянин является:

лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;

лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;

лицом, достигшим возраста 65 лет;

лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;

военнослужащим;

гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;

судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; или гражданином, уволенным со службы в этих органах и учреждениях, в течение пяти лет со дня увольнения;

священнослужителем.

Если человек не соответствуют ни одному пункту из «запрещенного» списка, то ему придется стать присяжным заседателем.

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