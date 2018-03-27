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Можно ли отказаться быть присяжным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

kherson.life
kherson.life

«Мне пришло письмо о том, что я кандидат в присяжные, можно ли отказаться и как?» — спрашивает сургутянка Надежда Улитина.

По закону участие россиянина в качестве присяжного в осуществлении правосудия является гражданским долгом.

Для начала отметим, что не могут быть присяжными заседателями лица:

  1. Не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
  2. Имеющие непогашенную или неснятую судимость;
  3. Признанные судом недееспособными или ограниченными в дееспособности;
  4. Состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
  5. Подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
  6. Не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
  7. Имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Человек, включенный в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели Сургута, исключаются из него в случае подачи письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им возложенных обязанностей. Например, если сургутянин является:

  • лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
  • лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
  • лицом, достигшим возраста 65 лет;
  • лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
  • военнослужащим;
  • гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
  • судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;
  • имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; или гражданином, уволенным со службы в этих органах и учреждениях, в течение пяти лет со дня увольнения;
  • священнослужителем.

Если человек не соответствуют ни одному пункту из «запрещенного» списка, то ему придется стать присяжным заседателем.

Читайте предыдущий материал этой рубрики «Оплатил? Докажи!»

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Свои вопросы вы можете присылать на электронную почту suleymanova@siapress.ru


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27 марта в 14:33, просмотров: 770, комментариев: 0


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