Хочу всех уверить, что в «Сургут Сити Молл» с безопасностью все в порядке. Мы регулярно тестируем нашу систему пожарной безопасности и проводим учения. Все наши двери автоматически разблокируются в случае объявления тревоги, а служба безопасности обучена грамотно проводить эвакуацию. Пожарные регулярно осматривают торговый центр на предмет соответствие все требований. Наш детский центр имеет сразу несколько путей эвакуации, так же, как и кинотеатр. В ходе постоянных тренировок мы отработали эвакуацию детей в Ледовый дворец, с которым у нас заключено соглашение о взаимной поддержке на случай чрезвычайных ситуаций.

Контактный зоопарк расположен на первом этаже, так что можно даже животных оперативно вывести из здания. Собственно, в прошлом году мы показали свой уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, когда дважды полностью эвакуировали весь торговый центр и все делали быстро и четко, что, кстати, отметили и пожарные, и медики, и правоохранители.

Мне сложно что-то утверждать по поводу трагедии в Кемерово, потому что я не знаю ни подробностей, ни плана здания и эвакуации. До меня дошла информация, то там был только один выход из кинотеатра, не знаю, правда это или нет, но могу сказать, что такое вообще недопустимо, из подобных мест массового скопления людей должно быть сразу несколько путей эвакуации.