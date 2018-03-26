Статья дня. ​Почему горят и будут гореть в России торговые центры и другие объекты?

В Кемерове — страшная трагедия: уже признали 37 погибшими, еще столько же(если не больше) — пропавшие без вести. Искренние соболезнование всем, потерявшим родных и близких в этой катастрофе. Особенно родителям погибших детей — это горе самое тяжкое.

Конечно, в СКР заявили, что уже возбудили дело, забегали прокуроры и МЧС-сники, в просторечии — пожарные инспектора. Завтра наверняка объявят траур, поступят соболезнования больших начальников, прозвучат бравые рапорты-отчеты о «героических» успехах в укреплении безопасности, последуют аресты и наказание «стрелочников». И — забвение, как с «Хромой лошадью» в Перми(?), а также больницами, домами престарелых и т.д. до следующего крупного пожара с количеством жертв, зачастую превышающее серьезный теракт.

Торговые центры, больницы, дома престарелых, леса и прочие объекты горят в России и будут продолжать гореть. Причины известны: тотальная коррупция, экономический кризис и вранье должностных лиц. Словом, безобразная работа действующей власти России.

Итак, первая причина — банальная коррупция. Пожарный надзор, увы, по отзывам предпринимателей, покупается и продается оптом и в розницу. За взятки можно сделать все, что угодно. Разве не так? А если при строительстве взятки не платить, обложат такими непомерными тратами, что разоришься еще до открытия ТЦ. Причем платить придется втридорога специальным «уполномоченным фирмам», которые, по всеобщему убеждению, заносят в инспекции большие откаты, ведь их расценки — просто космические! Так что — либо давай на лапу инспектору напрямую, либо через «заднее крыльцо» в виде «своих» прикормленных фирмешек. Это — про бизнес и владельцев. Что касается пансионатов для пенсионеров да инвалидов, больниц и приютов — там еще проще: бюджетные деньги разворовываются задолго до начала работ по пожарной безопасности. Представляю, как уже сейчас многие инспектора потирают руки в предвкушении команд на жёсткие (и «хлебные») проверки коммерсантов: будет, где погреть руки.

Вторая причина: всеобщий кризис российской торговли. Он — полностью рукотворный. 4-ый год подряд заметно снижаются доходы граждан — падает выручка торговли, идет вниз уровень арендной платы, пачками разоряются арендаторы, стоят полу-пустыми торговые центры(особенно в регионах). Государство тоже сильно «помогает» торговому бизнесу: четыре года назад оно ввело новые драконовские налоги на недвижимость, 1,5-2% от КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ зданий, причем кадастровая оценка, назначенная госслужбами по принципу «пол-палец-потолок», превышает реальную рыночную стоимость торговых объектов в разы, а порою даже в ДЕСЯТКИ РАЗ. Торговые центры, живущие арендной платой, от этой налоговой удавки немедленно «просели» и стали массово разоряться. Сегодня половина (или уже больше?) из них выставлена на торги. Купить ТЦ сегодня можно за 1/3 стоимости его строительства, но даже по такой цене покупателей почти нет. Так что денег у собственников как на профессиональную охрану, способную быстро эвакуировать людей и принять первичные меры по тушению пожара, так и на эффективную противопожарную безопасность и ее содержание просто нет. Я не думаю, что люди, инвестировавшие миллионы(или десятки миллионов) долларов в ТЦ, глупы настолько, что будут подвергать свою собственность риску быть уничтоженной огнем. Конечно, дураки и скряги попадаются везде, но это больше исключение, чем правило.

Третья причина: неготовность пожарной охраны к серьезным испытаниям. Это только в кино у МЧС все круто: на деле у пожарных все не очень хорошо: с кадрами, транспортом, техникой, оборудованием и т.д. В стране, по большому счету, вообще отсутствует система РАННЕГО ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ: чаще о ЧП узнают уже по черному дыму и языкам пламени, как и 100 лет назад. Все эти датчики, пожарные тревожные кнопки(в подъездах, лифтах, домах) НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ. Если на объекте нет своей сигнализации с выводом на собственную охрану — к Вам приедут, когда все уже будет полыхать синим пламенем. В МЧС почти нет оборудования для тушения пожаров и эвакуации людей на объектах выше 17-22 этажей; до сих пор «на вооружении» МЧС — штучные комплексы по тушению лесных пожаров (привет из 2010 года!), почти нет средств для «щадящего» тушения огня в библиотеках и музеях. И т.д. и т.п. Поэтому нет ничего удивительного, что в Кемерово люди на крыше взывали о помощи более 40 минут: скажите спасибо, что горевший ТЦ — заурядное по высоте здание.

При творящемся бардаке в стране, наглом и повсеместном воровстве номенклатурного чиновничества не может быть нормальной системы защиты и спасения людей: не на это заточена система нынешней власти. Поэтому, увы, все идет по Ильфу и Петрову: «спасение утопающих (горящих на пожарах и погибающих в других катастрофах) — дело рук самих утопающих». Вот такая ситуация.

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