По поводу Леонида Слуцкого, который в Думе, а не футбольный тренер – мнения, как говорится, разделились. Часть СМИ блокирует товарища и Думу в целом, часть обещает упоминать лишь в связи с возникшим скандалом, кто-то будет употреблять Думу с припиской «орган, оправдывающий домогательства». ГосСМИ, что естественно, молчат в тряпку.

Любопытна еще одна позиция: типа, наоборот, надо еще более пристально работать с Думой и Слуцким, иначе они там будут работать «с еще большим подобострастием к власти» (Павел Гусев, МК). И вообще, Дума – «один из интереснейших источников для получения информации, журналистских расследований» (он же).

Че, серьезно? Где эта информация? Где расследования, которые нельзя размотать вне стен Думы? На мой вкус, Госдума в России давно превратилась в тот самый «бешеный принтер», освещать работу которого – все равно что вести хронику реального копирующего устройства. Ну, картридж закончился, поменять надо раз в пять лет, бумагу заправить. То, что принтер штампует, от самого агрегата ни в малейшей степени не зависит.

Хотите изучать законотворчество? Это надо делать на входе документов в орган, там, где их пишут (правительство, администрация ПР). Мы же зачастую узнаем о принятии важных законов постфактум. Хотите знать, нафига эти законы? Это к подписанту и, опять же, тем, кому это надо. Самой Госдуме ничего не надо, кроме душевного спокойствия.

Результаты и последствия законодательной «деятельности»? Просчитываются также за пределами Охотного ряда.

Если же у вас чисто научный интерес к жизнедеятельности локализованного образования с искусственно созданными условиями существования (столовка с советскими ценами, посещаемость, домогательства, вот это все), то это тоже можно делать на расстоянии. Микробов ведь дистанционно изучают, с помощью микроскопа, не обязательно при этом в их агрессивной микрофлоре вариться.

Понятно, что все это происходит исключительно из-за смещения центра тяжести принятия решений. Посмотрите, в Словакии народ так возмутился после убийства журналиста, что в отставку был вынужден уйти премьер-министр. Или это не народ так возмутился, а система так устроена, что она зависима от общественного мнения.

У нас же общественное мнение – легче перышка, в связи с чем класть на него хотели. И на СМИ, соответственно, которые на это самое мнение как-то влияют. Тем более что основные каналы инспирации масс работают как надо: Слуцкий – борец за мир по всем мире, а журналистки сами пиара захотели, ага. Но проще вообще тему не поднимать, лучше про ихнего Вайнштейна рассказать в рубрике «Их нравы».

Подытожим: перевернутая система принятия решений с центром тяжести вверху – довольно рискованная конструкция с точки зрения законов физики, но подпорки мощные, поэтому все в порядке. В связи с чем метания эти – работать ли со Слуцким и Думой, которая его прикрыла в циничной форме, не работать – вообще мимо кассы. Дума не станет ни хуже, ни лучше от того, что она исчезнет из повестки. Можно смело представить, что это – канцелярия Администрации Президента, где бумаги сшиваются и нумеруются. Дорогая такая для бюджета канцелярия, но с дороговизной, как всегда, Навальный разберется безо всяких СМИ.

Короче говоря, либо ты выражаешь собственное отношение к делу единственно возможным способом, либо утираешься. Все остальное – мишура, примерно такая же, как «деятельность» самой Госдумы.

Читайте предыдущий блог Олега Владимирова об итогах выборов президента «Маленькая вера».

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