Букет со вкусом

Индустрия подарков переживает серьезный взлет в последние годы. Креатив стал главным аспектом при выборе презента. Зачастую основной элемент при поздравлении – букет, но обычными цветами уже никого не удивишь. Выходом из ситуации можно считать оригинальные съедобные букеты, ставшие настоящим трендом.

Содержание варьируется в зависимости от пожеланий клиента и получателя букета. Хотите преподнести подарок мужчине, который следит за своим телом – отлично подойдет овощной букет, кстати, преобладают в них перцы, как бы намекая: «крутой перец».

Если мужчина любит сытно покушать, выбор, скорее всего, падет на колбасный или сырный букет.

В случае, когда подарок предназначается прекрасной даме, в разнообразии вариаций можно потеряться. Полезный фруктовый букет придется по вкусу девушкам, считающим калории.

Изысканные сладкоежки скорее предпочтут корзинку со сладостями, букет из клубники в шоколаде или коробочку конфет ручной работы. В композиции часто добавляют цветы, которые придают свежести и нежности.

Дети не смогут отказаться от клубничек оформленных, например, в виде известных мультипликационных героев.

О «шоколадной лихорадке» в Сургуте и тонкостях изготовления подарков со вкусом рассказала Елена Куприна, директор Фруктово-шоколадной мастерской Елены Куприной:

Уже три года я занимаюсь любимым делом, и на собственном опыте убедилась, что главная изюминка этого ремесла – сам шоколад и его приготовление. У каждого вида шоколада: темного, молочного и белого, есть своя температура приготовления, также важно приобретать качественный шоколад. Например, мы заказываем натуральный бельгийский, за годы он не разочаровал ни разу, а по вкусу в корне отличаются от обычной плитки, которую можно приобрести здесь.

Многие заблуждаются, считая, что можно просто растопить шоколад и обмакнуть в нем фрукт. Нет, в таком случая шоколад растечется, не будет принимать нужную форму.

Чтобы букет был вкусным, нужно использовать только свежие продукты. Каждое утро мы получаем клубнику и другие фрукты, а также цветы, и я рекомендую хранить букет не более суток.

Некоторые переживают, что ягоды обрабатываются какой-либо химией, но делать это просто незачем, так как продукты и без того свежие и вкусные. Все фрукты мы моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мастера работают в фартуках и перчатках или обрабатывают руки небольшим количеством спиртового раствора. Деревянные шпажки, на которые насаживают продукты, предназначены для пищевого приготовления.

Еще один важный момент в процессе приготовления – это творчество. Давно я пытаюсь себя ограничить рамками, сделать стандартный каталог, но с каждым новым заказом убеждаюсь, что это невозможно. Каждая композиция получается индивидуальной, во всех есть частичка души и «почерк» одного из мастеров моей команды.

Дизайн – это наша самая большая особенность. Сейчас мы делаем к пасхе шоколадных цыплят и плитки шоколада с праздничной тематикой.

По времени сложно точно определить, сколько займет изготовление композиции, все зависит от объема. Чаще всего работа длится от часа до трех. Желательно делать заказ хотя бы за день, но иногда мы принимаем день в день.

Сейчас очень популярны «шляпные» коробки и блумбоксы с клубникой в шоколаде и цветами. Смотрятся такие подарки очень изыскано и нежно. И, конечно, бессменный тренд – это классические букеты из клубники в шоколаде.

Справка siapress.ru: Фруктово-шоколадная мастерская Елены Куприной находится по адресу ул. Университетская, 31. Каталог, приблизительные цены и разнообразие товаров вы можете оценить в сообществе в VK и Instagram. Связаться с мастерской также можно в Viber: 9(9048)780-880. При заказе от 3 тысяч рублей доставка по городу бесплатно.