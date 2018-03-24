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Культсловарь. Амфибрахий под балдахином

1. Балдахи́н (итал. baldacchino — «шелковая ткань из Багдада») — нарядный навес над троном, парадным ложем, церковным алтарем. Изначально он был матерчатым, а позднее стал делаться также из камня, дерева, металла.

Балдахины появились на древнем Востоке, где на ассиро-вавилонских и древнеперсидских барельефах над царем носили большой зонтик, чтобы на воздухе он защищал его от дождя и зноя. Во многих культурах балдахин — символ власти. В XII веке в западноевропейском романском, а затем и в готическом искусстве под влиянием арабского Востока появляются каменные балдахины. В Древней Руси фигурировало название «сени». Балдахин над кроватью — ткань, подвешенная на карнизе или колоннах, которая прикрывает кровать. Изначально такой балдахин был предназначен для защиты от сквозняков и помогал укрыться от любопытных глаз и комаров.

2. Бельэта́ж (от фр. bel «красивый», «прекрасный» и étage «этаж», «ярус») — составная часть зрительного зала современного театра, нижний ярус балконов над партером, амфитеатром и бенуаром. Балконы, расположенные выше бельэтажа, носят название первого, второго и т.д. ярусов. Кроме того, в архитектуре барокко и классицизма бельэтажем называется второй, после цокольного, этаж здания, на котором расположены парадные залы и комнаты.

3. Арабе́ск, арабеска (итал. arabesco — арабский) — европейское название сложного восточного средневекового орнамента, который состоит из геометрических и растительных элементов. Арабеска может включать каллиграфические элементы на арабице. Особое распространение получили арабески в эпоху Возрождения, а позже арабесками стали называть причудливый орнамент только из растительных форм (стилизованных листьев, цветов, стеблей и т. п.), составляющих сложные переплетения. Арабеска строится на повторении и умножении одного или нескольких фрагментов узора.

Кроме того, арабеска — это одна из разновидностей музыкальных пьес.

4. Валёр — (фр. valeur — цена, ценность; восходит к лат. valer — иметь силу, стоить) — в живописи и графике это оттенок тона, определяющий светотеневое соотношение в пределах одного цвета. Система валёров представляет собой градацию света и тени какого-либо цвета в определенной последовательности. В искусстве живописи достигается техникой лессировки. Такая система помогает художнику добиться тончайших нюансов и еле уловимых цветовых переходов; более детально представить предмет в световоздушной среде, показать тонкость и глубину колорита.

Умением применять валёры отличались, например, живописцы: Д. Веласкес, Я. Вермеер, Ж. Б. Шарден, К. Коро, В. И. Суриков и так далее.

5. Авансце́на — передняя часть сцены, передний план кадра.

6. Би-муви, фильм категории «Б», B-movie — малобюджетное коммерческое кино, как правило, независимое и не отличающееся особыми художественными достоинствами; «королем» би-муви считается продюсер и режиссер Роджер Корман, создатель около 400 картин.

7. Баррэ́ — прием игры на гитаре и некоторых других музыкальных инструментах, когда указательный палец играющей на грифе руки, зажимает одновременно все или несколько струн на грифе.

8.Бека́р (фр. bécarre) — в музыкальной нотации знак альтерации, означающий отмену ранее назначенного знака бемоль или диез для той ноты, перед которой он стоит. Действует до конца такта.

9. Альмана́х непериодический литературный сборник с произведениями разных писателей.

10.Амфибра́хий — трехсложная стопа в русском силлабо-тоническом стихосложении, в которой ударение падает на второй слог.

Не ве́тер бушу́ет над бо́ром,

Не с го́р побежа́ли ручьи́ -

Моро́з-воево́да дозо́ром

Обхо́дит владе́нья свои́.

(Н. А. Некрасов)


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24 марта в 15:02, просмотров: 816, комментариев: 0


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