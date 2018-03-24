Пятёрка по литературе. Серьёзные и полезные: какие книги читает глава Сургутского района Андрей Трубецкой?

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает глава Сургутского района Андрей Александрович Трубецкой.





1. Алексей Толстой. «Петр Первый»:

«Считаю одним из лучших художественных, исторических произведений. Переломный момент для России… Из сонного, патриархального государства вырастает колосс с мощной, современной армией и флотом, невиданными темпами начинает развиваться промышленность, внешняя торговля, кардинальные изменения происходят в управлении государством, строится новая столица — невиданная даже по европейским меркам. Кто этот человек, который сумел не просто разбудить «русского медведя», но заставить жить огромное государство совершенно по-новому? Как менялась жизнь огромной страны? Роман написан очень красочно, насыщенно, детально. Очень сильное погружение в происходящее. Читается очень легко. Интересен ее автор — «красный граф» А. Толстой. Фигура противоречивая в глазах его современников и нынешних историков. Безусловно, заслуживает внимания тот факт, что подготовка материала и написание произведения автором заняло более 20 лет!»

2. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»:

«Зачитывался этим романом, начиная с восьмого класса. Перечитывал бессчетное количество раз. Помню, что, начав читать в первый раз, не мог остановиться, читал всю ночь, до самого утра. Днем сидел на уроках, а мысль была о том, чтобы прийти поскорее домой и вернуться к чтению. Каждый раз перечитывая уже в более взрослом возрасте, открывал что-то новое в этом произведении. Не могу сказать точно, что произвело на меня такое впечатление... Наверное, потому, как сказал один известный французский символист «все уже сказано, но так как никто не слушает, приходится повторять снова и снова». Это по-настоящему хорошая книга о вечных ценностях. Рекомендую!»

3. Эдвард Радзинский. «Апокалипсис от Кобы» (сборник из трех книг: «Иосиф Сталин. Начало», «Иосиф Сталин. Гибель богов», «Иосиф Сталин. Последняя загадка»):

«Считаю Эдварда Радзинского одним из лучших современных историков-публицистов. Очень нравится его стиль изложения и подача материала — без перекосов в ту или иную сторону, чрезмерного навязывания своей точки зрения. Заставляет задуматься и размышлять читателя… О написании этой книги (трилогии) автор, по его признанию, помышлял, начиная с юных лет. Книгу о Сталине мечтал написать еще его отец. По моему мнению, получилось глубокое, документальное (с известной долей авторского мнения) исследование одного из самых драматичных этапов нашей страны и истории человека, который оставил, на мой взгляд, один из самых глубоких следов в истории XX века. Каков этот след — каждому решать самостоятельно, а книга поможет в этом разобраться».

4. Роберт Кийосаки. «Богатый Папа, бедный папа» (серия книг):

«Надоела работа? Собираетесь заняться бизнесом? Воспитываете ребенка и хотите ему дать совет на взрослую жизнь? Я не могу найти достойного описания этим книгам, но по мнению некоторых людей, с которыми я в свою время общался по их поводу, — они реально меняют представление о жизни. Рассказывать и пересказывать бесполезно — просто очень советую почитать как молодым людям, так и их родителям...»





5. Андрей Скляров. Цикл книг и статей о расследованиях Лаборатории альтернативной истории («Цивилизация древних богов Египта», «Пирамиды: загадки строительства и назначения», «Какова ты, Родина Богов?»):

«Фанатикам от науки и религии читать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Поберегите нервы и себе, и другим. Всем остальным рекомендую к прочтению. Очень полезно иногда, что называется, оторвать взгляд от земли и устремить к звездам... Ну, или просто задуматься. Всем приятного чтения!»