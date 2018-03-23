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​Хорошо плывут: выбираем бассейны в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Плавание — уникальное занятие, которым может заниматься любой человек вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Посещение бассейна может помочь поддерживать мышечный тонус, избавиться от лишнего веса, развить подвижность позвоночника и суставов, улучшить дыхательную систему и так далее.

Специально для сургутян siapress.ru подготовил подробный обзор бассейнов в Сургуте.

Водолей. 30 лет Победы, 22а


25 м. 6 дорожек

Разовое посещение: только при наличии свободных мест — 130 рублей.

Месячный абонемент: Для взрослых и детей: 960 рублей (2 раза в неделю), 1440 рублей (3 раза в неделю)

Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от терапевта/педиатра, паспорт.

Дополнительно: Для выбора времени и дней посещения бассейна нужно изначально записаться к старшему администратору (в будни с 9.30 до 17. Перерыв с 13 до 14 часов).

Телефон: 24-30-25

Газовик. Островского, 16/1

17 м. 3 дорожки

Разовое посещение: 300 рублей для взрослых, 200 рублей — для детей.

Месячный абонемент: Взрослый 2000 рублей (2 раза в неделю), 1500 рублей для детей (2 раза в неделю).

Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от терапевта/педиатра, копия паспорта или свидетельства о рождении.

Дополнительно: Есть возможность посещать бассейн с ребенком по программе «семейное плавание» в субботу и воскресенье.

Телефон: 75-20-47

Ледовый Дворец спорта. Югорский тракт, 40


25 м. 10 дорожек

Разовое посещение: Аквазона 170 рублей для взрослых, 130 для ребенка.

Месячный абонемент: Только для взрослых 2040 рублей (12 посещений).

Требования: Необходимо фото для абонемента, справка для ребенка от педиатра с бак-посевом до 12 лет.

Дополнительно: Взрослые по абонементам занимаются в пн/ср/пт. Аквазону лучше посещать в выходные до 10 утра или после 16 часов, в будни в любое время. Продажа абонементов начинается с 25 по 30 число.

Телефон: 95-07-95

Геолог. Мелик-Карамова, 12

25 м. 6 дорожек

Разовое посещение: 130 рублей.

Месячный абонемент: Для взрослых и детей: 1440 рублей (12 раз в месяц). Инвалиды, пенсионеры и дети в дневное время могут посещать бассейн со скидкой (110 рублей одно занятие).

Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от педиатра детям до 11 лет.

Дополнительно: Продажа абонементов начинается после 25 числа у администратора (будни с 11 до 13, и с 15 до 20 часов).

Телефон: 26-68-76

Дельфин. Мелик-Карамова, 60а


25 м. 4 дорожки

Разовое посещение: 145 рублей.

Месячный абонемент: Для взрослых и детей 1120 рублей(2 раза в неделю).

Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от терапевта/педиатра, копия паспорта или свидетельства о рождении.

Дополнительно: Оформить абонемент можно в будни с 19 часов в кассе

Телефон: 21-12-05

Нефтяник. Набережный проспект, 37

25 м. 5 дорожек

Разовое посещение: 170 рублей днем, 200 рублей вечером и в выходные.

Месячный абонемент: Для взрослых 1280 рублей (8 посещений), 1920 рублей (12 посещений); для детей 840 рублей (8 посещений), 1260 рублей (12 посещений).

Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от терапевта/педиатра.

Дополнительно: Продажа абонементов начинается с 25 числа с 8 до 20 часов в кассе.

Телефон: 41-78-99

Олимп. Университетская, 21/2


25 м. 5 дорожек

50 м. 10 дорожек

Разовое посещение: 130 рублей.

Месячный абонемент: Для взрослых и детей 1560 рублей (12 посещений).

Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от педиатра с анализами детям до 12 лет, паспорт.

Дополнительно: Запись на разовое посещение начинается с 18 часов.

Телефон: 94-05-22

Читайте предыдущий обзор Лилии Сулеймановой «Лето не за горами: в каких тренажерных залах можно привести себя в порядок?»


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Сегодня в 12:52, просмотров: 196, комментариев: 0


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