​Хорошо плывут: выбираем бассейны в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Плавание — уникальное занятие, которым может заниматься любой человек вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Посещение бассейна может помочь поддерживать мышечный тонус, избавиться от лишнего веса, развить подвижность позвоночника и суставов, улучшить дыхательную систему и так далее.
Специально для сургутян siapress.ru подготовил подробный обзор бассейнов в Сургуте.
Водолей. 30 лет Победы, 22а
25 м. 6 дорожек
Разовое посещение: только при наличии свободных мест — 130 рублей.
Месячный абонемент: Для взрослых и детей: 960 рублей (2 раза в неделю), 1440 рублей (3 раза в неделю)
Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от терапевта/педиатра, паспорт.
Дополнительно: Для выбора времени и дней посещения бассейна нужно изначально записаться к старшему администратору (в будни с 9.30 до 17. Перерыв с 13 до 14 часов).
Телефон: 24-30-25
Газовик. Островского, 16/1
17 м. 3 дорожки
Разовое посещение: 300 рублей для взрослых, 200 рублей — для детей.
Месячный абонемент: Взрослый 2000 рублей (2 раза в неделю), 1500 рублей для детей (2 раза в неделю).
Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от терапевта/педиатра, копия паспорта или свидетельства о рождении.
Дополнительно: Есть возможность посещать бассейн с ребенком по программе «семейное плавание» в субботу и воскресенье.
Телефон: 75-20-47
Ледовый Дворец спорта. Югорский тракт, 40
25 м. 10 дорожек
Разовое посещение: Аквазона 170 рублей для взрослых, 130 для ребенка.
Месячный абонемент: Только для взрослых 2040 рублей (12 посещений).
Требования: Необходимо фото для абонемента, справка для ребенка от педиатра с бак-посевом до 12 лет.
Дополнительно: Взрослые по абонементам занимаются в пн/ср/пт. Аквазону лучше посещать в выходные до 10 утра или после 16 часов, в будни в любое время. Продажа абонементов начинается с 25 по 30 число.
Телефон: 95-07-95
Геолог. Мелик-Карамова, 12
25 м. 6 дорожек
Разовое посещение: 130 рублей.
Месячный абонемент: Для взрослых и детей: 1440 рублей (12 раз в месяц). Инвалиды, пенсионеры и дети в дневное время могут посещать бассейн со скидкой (110 рублей одно занятие).
Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от педиатра детям до 11 лет.
Дополнительно: Продажа абонементов начинается после 25 числа у администратора (будни с 11 до 13, и с 15 до 20 часов).
Телефон: 26-68-76
Дельфин. Мелик-Карамова, 60а
25 м. 4 дорожки
Разовое посещение: 145 рублей.
Месячный абонемент: Для взрослых и детей 1120 рублей(2 раза в неделю).
Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от терапевта/педиатра, копия паспорта или свидетельства о рождении.
Дополнительно: Оформить абонемент можно в будни с 19 часов в кассе
Телефон: 21-12-05
Нефтяник. Набережный проспект, 37
25 м. 5 дорожек
Разовое посещение: 170 рублей днем, 200 рублей вечером и в выходные.
Месячный абонемент: Для взрослых 1280 рублей (8 посещений), 1920 рублей (12 посещений); для детей 840 рублей (8 посещений), 1260 рублей (12 посещений).
Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от терапевта/педиатра.
Дополнительно: Продажа абонементов начинается с 25 числа с 8 до 20 часов в кассе.
Телефон: 41-78-99
Олимп. Университетская, 21/2
25 м. 5 дорожек
50 м. 10 дорожек
Разовое посещение: 130 рублей.
Месячный абонемент: Для взрослых и детей 1560 рублей (12 посещений).
Требования: Необходимо фото (кроме разового посещения), справка от педиатра с анализами детям до 12 лет, паспорт.
Дополнительно: Запись на разовое посещение начинается с 18 часов.
Телефон: 94-05-22
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