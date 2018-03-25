​Рогожская слобода

Этот мир существует в двух шагах от нашего – со своими правилами и обычаями. Пять минут езды от станции метро «Площадь Ильича», и вы уже на улице Старообрядческой, в Рогожской слободе – вотчине староверов белокриницкого толка. Здесь у них несколько действующих храмов, резиденция московской метрополии и собственное духовное училище.

Через дорогу находится Рогожское староверческое кладбище. Впрочем, кладбище теперь муниципальное. Старообрядцы жалуются, что за деньги на нём хоронят сейчас «кого угодно». Но всё же водят туристов к усыпальнице семьи Морозовых. Наверное, в дореволюционной России это была самая известная староверческая семья.

Однако к самому знаменитому её представителю – Савве Тимофеевичу (тому, что с большевиками якшался) старообрядцы относятся с иронией. Самый лоботряс был! Любовницу имел, что для старовера немыслимо! У них семейные узы святы. А ещё давал деньги на театр. Лицедейство же, по мнению старообрядцев, недостойное занятие для христианина. Говорят, что актёров в старые времена приравнивали к самоубийцам и хоронили за погостом.

Староверы и новообрядцы

Следует особо подчеркнуть, что староверы – это не отдельная конфессия. Они такие же православные, как прихожане РПЦ. Церковь белокриницких так и называется – Русская Православная Староверческая (РПСЦ). Более того, именно себя старообрядцы считают носителями исконно русских традиций. И уверяют, что именно в их церкви богослужение такое же, как во времена Владимира Красное Солнышко (при нём произошло Крещение Руси). Правда, у каждого старообрядческого толка (а их около 50) особенности богослужения свои, так что каким оно было в древней Руси на самом деле, сказать сегодня сложно.

При встрече староверы спрашивают: «Вы из патриаршей церкви?». У старообрядцев ввиду их малочисленности патриарха нет. Самый старший у белокриницких – митрополит Корнилий. Благообразный седой старик, похожий на монаха, о котором среди староверов легенды ходят. Говорят, что у него нет мобильного телефона, хотя у староверческих священников рангом пониже этот аксессуар современной жизни присутствует. А ещё рассказывают, как митрополит Корнилий собственноручно (подумать только!) чистил снег этой зимой. Старообрядцы кинулись к нему: помочь, мол, батюшка? А тот лишь усмехнулся в ответ: «Лопаты в руки и вперёд!».

Именно по инициативе митрополита Корнилия был начат диалог с РПЦ о каноническом статусе белокриницкой иерархии, что вызвало неоднозначную реакцию в среде старообрядцев. Прихожан РПЦ староверы называют никонианцами (то есть последователями патриарха Никона) или новообрядцами. Никонианцев староверы на свои службы пускают, но стоять нужно в конце зала и не совершать при этом молитвенных действий. Крещение никонианским троеперстием в своём храме старообрядцы могут счесть оскорблением чувств верующих. В новообрядческие церкви они не ходят и говорят об этом так: «Нам к вам нельзя, а вот вам к нам – можно». И приглашают на занятия по катехизису, которые проводятся по средам в Рогожской слободе.

Тяжело на службе

Когда я побывал в Рогожской слободе, там разливали верующим остатки крещенской воды. А вот моду на крещенское купание староверы не поддерживают. Говорят, что нет на это указаний в Священном писании и что грехи смываются праведными делами, а не полосканием в воде.

Староверческие иконы имеют свои особенности, но разобраться в них под силу только специалисту. Внутреннее убранство церкви тоже примерно схожее. С дореформенных времён старообрядцы сохранили так называемые подручники - небольшие квадратные коврики (тонкие подушки) для рук и головы. Их наличие весьма кстати, так как староверческие службы включают много земных поклонов.

Да и само богослужение у старообрядцев намного тяжелее. Служба продолжается 4-5 часов. И если в никонианских храмах во время богослужения дозволяется свободно входить и выходить, то у староверов такое не канает. Пришёл на службу – будь добр её отстоять.

На жёсткость правил жалуются сами старообрядцы. Помню, с какой завистью говорил один староверческий священник: «Как хорошо у новообрядцев причастие принимать! Выстроились прихожане в колонну – священник раз-раз-раз и всех причастил. А у нас! Пока причастия получишь, всю душу из тебя вымотают!».

В этом одна из причин того, что прихожане не стремятся в староверческую церковь. Здесь не удержишь человека модой на православие, удержать его способна только Вера.

Президент их услышал

Другой причиной служит избирательное отношение власти, выделившей из всех православных церквей РПЦ. По словам священника-старообрядца из Мурома, их приход уже четыре года безуспешно просит участок земли. Впрочем, такая избирательность характерна только для регионов. А та же Рогожская слобода в Москве восстанавливалась при поддержке официальных властей столицы.

Да и на уровне верховной власти никакой дискриминации нет. 31 мая 2017 года Рогожскую слободу посетил сам президент Путин. Это историческое событие запечатлено на специальной памятной доске. Ещё бы! Ведь это первый визит главы государства к староверам за 300 с лишним лет. В числе вопросов, обсуждавшихся с предстоятелем РПСЦ, было предстоящее празднование 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, считающегося у староверов священномучеником. Сам митрополит Корнилий является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

Не ругаться, не пить, не курить

Сохранять верность традициям все эти столетия могли только люди исключительных морально-волевых качеств. Что и подтверждается поведением староверов. Они известны тем, что не пьют, не курят, не ругаются матом. Конечно, эти требования предъявляются всем православным, но многие ли, кроме старообрядцев, их соблюдают? Именно поэтому в дореволюционной России староверов охотнее нанимали на работу, а слову купцов-старообрядцев верили безоговорочно. Если купец перекрестится своим знаменитым двуперстием и слово даст, то так оно и будет.

Стремление к высокому профессиональному мастерству является ещё одной отличительной чертой староверов. Ведь именно мужчина должен содержать всю многочисленную семью (детей у них много). Удел жены – заниматься хозяйством. Поэтому к образованию для женщин старообрядцы относятся скептически: всё равно девчонкам замуж выходить.

Родина или Вера?

Болезненным вопросом в истории старообрядчества являются факты коллаборационизма. Взять, например, историю с преподнесение хлеба-соли императору Наполеону в 1812 году. На эту тему есть даже гравюра художника Львова. И хотя изображены на ней федосеевцы, все староверы принимают это на свой счёт и называют этот факт историческим мифом.

Может оно и так, но Веру старообрядцы зачастую ставили выше Родины и ради сохранения своих духовных ценностей эмигрировали за рубеж. Известна история староверов-некрасовцев, принявших подданство турецкого султана и совершавших набеги на русские владения. Сами старообрядцы рассказывают, как писатель Солженицын посетил в Америке целый староверческий городок.

Православие сейчас на подъёме, но староверы, пережившие несколько периодов гонений, лучше других знают, насколько изменчивы настроения в обществе. В той же Рогожской слободе есть интересный экспонат – походный храм-палатка. Оказывается, такие палатки сохранились у многих священников. Так, на всякий случай…

Справка:

Старообря́дчество, или Древлеправосла́вие, — совокупность религиозных течений и организаций в русле русской православной церкви, отвергающих предпринятую в 1650—1660-х годах патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью которой провозглашалась унификация богослужебного чина русской церкви с церковью греческой.