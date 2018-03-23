Создавая блошиные рынки, мы помогаем сохранить традиционные для нашего региона промыслы

Блошиная торговля — обычный способ продать чего-нибудь, и получить не весь бог какую прибыль. Прибыль разная, от 100 рублей до нескольких тысяч. Затраты на получение такой баснословной прибыли разные: один ловят рыбу, мороз не мороз, дождь или снег, надо идти и трудиться. Труд рыбака — это не пальчиками по клавиатуре стучать, а физический труд. Затраты на бензин, технику, средства лова — не поддаются подсчету. На одну только согревающую сколько уходит?! Да кто это считает... Связать носки или рукавички тоже не самый легкий труд, требующий усердия и самое главное времени.

И вот кто-то, из не очень большого начальства решил изничтожить...ага, держи карман шире! Это при Сталине не могли изжить, не говоря о современности. Вот интересно, та светлая голова, которую эта мысль посетила — решила просто освоить деньги? Ибо исторические известно и понятно, ну не борется ЭТО! Нет у вас методов против Кости Сапрыкина, как говорит известный персонаж Садальского. Возникает вопрос: у нас в городе традиция такая, постоянно наступать на одни и те же грабли, получать ими по голове и так при каждом новом руководстве города?

Спасибо представителю горожан во власти, председателю думы города, что обратила на это внимание и решила, в коем веке повернуться к народу правильным местом, а не тем, которым всегда поворачивается местное руководство.

Проблема распила всегда была, но в разных масштабах. Если можно чего украсть, то наш человек всегда ЗА! И это аксиома, каждый по себе знает. А если можно красиво упаковать заранее невыполнимый проект в красивую упаковку, а потом продать плебсу… Но это для вашего же блага, здоровье и санитария — забота, одним словом. Только скажите мне: вот сколько и какого люду отравилось, купив рыбки или маслица домашнего на улице?! Сколько билось в конвульсиях? А вот отравление и заражение всякими смешными болезнями от принятия пищи в столовых, не важно, школа, садик, лагерь... Мы слышим постоянно. Но там проверяющих — тьма! А отравлений меньше не стало. А вот от торговли уличной люд массово не болеет... странно...

Блошиный рынок нужен, это социальное явление, возможно даже без особого благоустройства он выглядит куда привлекательнее, чем стройные ряды киосков, которых и так много. Не надо упорядочивать не упорядочиваемое! Не надо будоражить народ.

Может стоит применить свои усилия куда более продуктивно!

Скажу еще одну крамолу: может стоит организовать небольшой конкурс на оформление блошиных рынков с точки зрения удобства для продавцов и покупателей? С учетом последних требований урбанистики?

И еще, создавая блошиные рынки, мы помогаем сохранить традиционные для нашего региона промыслы: рыбную, оленеводство, собирательство ягод и грибов. Стимулируем людей на занятие выращиванием некоторого ассортимента овощей, когда они будут знать, что можно вырастить укроп и петрушку и продать ее. Конечно, понимаю, что тепличное хозяйство в городе развивается колоссальными шагами. Так нам говорили и убеждали на момент продажи теплиц совхоза «Северное». Его продали и на этом все тепличное хозяйство приказало долго жить. Давайте хоть последних производителей зелени не уничтожим!

Тут недавно видел, как представители народа ханты привозят и сдают в киоски перекупов рыбу, скажу вам, что цена сдачи ее в два раза ниже цены продажи в киоске. Получается, имей место для торговли, многие могли бы периодически привозить, а горожане имели бы возможность покупать продукцию постоянно и свежую!

От сбора подати бюджет города не пополнится, администрация города разобралась бы с арендой земли, которую раздала и за которую годами не платят! Конечно, пустить большие магазины в город — это хорошо с точки зрения псевдо инвестиционной привлекательности. Пустили одного — лишили заработка многих. Отчет хороший. А куда пойти людям потом? Где зарабатывать на хлеб? Так же надо понимать, что бабушки, торгуя на блошиных рынках, в прямом смысле слова инвестируют в город, а не выводят прибыль в другие регионы!

Из комментариев к блогу Артема Мазнева «Блошиная торговля»

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