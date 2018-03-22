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Блошиная торговля

В России традиционно народные инициативы плохо институализируются. Касается это и такого низового явления как блошиные рынки. Возникают они чаще всего стихийно, имеют исторические корни и невосприимчивы к попыткам перенести их на другое место. Блошиный рынок в Сургуте удовлетворяет всем этим требованиям, а поэтому регламентировать этот вид торговли будет крайне проблематично. Даже если власти предложат этим бабушкам, много лет продающим свой хэндмэйд у магазина «Восход», переехать на обустроенную территорию с торговыми рядами и освещением, они рано или поздно вернутся на «намоленное» место.

Единственным реалистичным решением видится обустройство старой площадки возле «Восхода», где торговля идет уже несколько десятилетий. Вообще, тема с блошиным рынком в принципе поднимает проблему стихийной торговли на сургутских улицах.

Самый яркий пример – кольцо на улице Ленина рядом с «Агентством воздушных сообщений», где круглогодично продают все, что угодно: рыбу, мясо, соленья, унты и много чего еще. При этом условия торговли там, прямо скажем, антисанитарные. Почему бы в такой ситуации городу не сделать небольшие деревянные павильоны, расставить их в разных частях города, подключить к коммуникациям и брать с торговцев какую-то арендную плату? Это не требует космических затрат, но получится привести уличную торговлю в божеский вид, да и в бюджет Сургута копейка перепадет.

Это будет стоить дешевле, чем выполненный с грехом пополам проект обновления остановочных павильонов, но придаст городу хоть небольшое, но улучшение внешнего вида и внутреннего состояния. Другой вопрос — захотят ли власти заниматься столь мелким и не емким с точки зрения финансов вопросом.


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Сегодня в 17:56, просмотров: 122, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 19:34
Блошиная торговля, это не блохами продавать , обычный способ продать чего нить, и получить не весь бог какую прибыль. Прибыль разная, от 100 рублей до нескольких тысяч.. Затраты на получения такой прибыли баснословной разная: один ловят рыбу, мороз не мороз, дождь или снег, надо идти и трудиться. Труд рыбака это не пальчиками по клавиатуре стучать, а физический труд. Затраты на бензин, технику, средства лова - не поддаются подсчету. На одну только согревающую сколько уходит?! Дп кто это считает... Связать носки или рукавички, тоже не самый легкий труд, требующий усердия и самое главное времени.
И вот кто то, из не очень большого начальства решил изничтожить...ага, держи карман шире! Это при Сталине не могли изжить не говоря о современности. Вот интересно, та светлая голова, которую эта мысль посетила - решила просто освоить деньги?! Ибо исторические известно и понятно, ну не бориться ЭТО! Нет у вас методов против Кости Сапрыкина, как говорит известный персонах Садальского. Возникает вопрос: у нас в городе традиция такая , постоянно наступать на одни и тебе грабли, получать ими по голове и так при каждом новом руководстве города!
Спасибо представителю горожан во Власти, председателю Думы города, что обратила на это внимание и решила, в коем веке повернуться к народу правильным местом, а не тем котором всегда поворачивается местное руководство.
проблема распила - распиливаемого, она всегда было, но в разных масштабах. Если можно чего украсть, то наш человек всегда ЗА! И это аксиома, каждый по себе знает. А если можно красиво упаковать заранее невыполнимый проект в красивую упаковку и его можно продать плебсу, но это для Вашего же блага, здоровье и санитария... забота одним словом. Только скажите мне: вот сколько и какого люду отравилось купив рыбки или маслица домашнего на улице?! Сколько билось в конвульсиях? А вот отравление и заражение всякими смешными болезнями от принятия пищи в столовых, не важно, школа, садит, лагерь.. мы слышим постоянно. Но там проверяющих - тьма! А отравлений меньше не стало. А вот от торговли уличной люд массово не болеет... странно...
Блошиный рынок нужен, это социальное явление, возможно даже без особого благоустройства он выглядет куда привлекательнейшую , чет стройные ряды киосков которых и так много. Не надо упорядочивать не упорядочиваемое ! Не надо будоражить народ.
Может стоит применить свои усилия куда более продуктивно!

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