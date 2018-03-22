Блошиная торговля

В России традиционно народные инициативы плохо институализируются. Касается это и такого низового явления как блошиные рынки. Возникают они чаще всего стихийно, имеют исторические корни и невосприимчивы к попыткам перенести их на другое место. Блошиный рынок в Сургуте удовлетворяет всем этим требованиям, а поэтому регламентировать этот вид торговли будет крайне проблематично. Даже если власти предложат этим бабушкам, много лет продающим свой хэндмэйд у магазина «Восход», переехать на обустроенную территорию с торговыми рядами и освещением, они рано или поздно вернутся на «намоленное» место.

Единственным реалистичным решением видится обустройство старой площадки возле «Восхода», где торговля идет уже несколько десятилетий. Вообще, тема с блошиным рынком в принципе поднимает проблему стихийной торговли на сургутских улицах.

Самый яркий пример – кольцо на улице Ленина рядом с «Агентством воздушных сообщений», где круглогодично продают все, что угодно: рыбу, мясо, соленья, унты и много чего еще. При этом условия торговли там, прямо скажем, антисанитарные. Почему бы в такой ситуации городу не сделать небольшие деревянные павильоны, расставить их в разных частях города, подключить к коммуникациям и брать с торговцев какую-то арендную плату? Это не требует космических затрат, но получится привести уличную торговлю в божеский вид, да и в бюджет Сургута копейка перепадет.

Это будет стоить дешевле, чем выполненный с грехом пополам проект обновления остановочных павильонов, но придаст городу хоть небольшое, но улучшение внешнего вида и внутреннего состояния. Другой вопрос — захотят ли власти заниматься столь мелким и не емким с точки зрения финансов вопросом.