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Уровень первичной инвалидности среди детей в Сургуте ниже, чем в среднем по России

Детская инвалидность относится к одной из важнейших медико-социальных проблем и является индикатором состояния здоровья детей.

В 2017 году Сургутским бюро МСЭ освидетельствовано 1090 детей, 233 из которых обратились на экспертизу впервые. В 2015-2017 годах освидетельствовали 1050-1126 человек в год.

В структуре детской первичной и повторной инвалидности по полу на протяжении трех лет как среди городских, так и сельских детей, лидируют мальчики (53-58%). В структуре первичной инвалидности по возрасту на протяжении трех лет лидирует возрастная группа с 0 до 3 лет, второе место - с 4 до 7 лет, третье место - с 8 до 14 лет, четвертое место – 15 лет и старше, что характерно как для детей, проживающих в Сургуте, так и в Сургутском районе.

Среди причин первичной детской инвалидности Сургута и района на протяжении последних лет лидирующие позиции занимают психические заболевания (28,8%), что несколько ниже окружного уровня (33%). Второе место стабильно отводится болезням нервной системы (16,3%), третье и четвертое место делят врожденные аномалии и болезни эндокринной системы (по 25%). На пятом месте – злокачественные новообразования (8,6%), шестое место - болезни уха и сосцевидного отростка (62%).

Среди детей, признанных инвалидами, жители города Сургута составляют 75% от освидетельствованных, жители района - 25%. Уровень первичной детской инвалидности среди детей, проживающих в Сургуте и районе, составил 16,6 человек на 10 тысяч детского населения, что ниже, чем в Югре (19,8), УрФО (24,4), Российской Федерации в 2016 году (25,2).

При повторном освидетельствовании детей инвалидов первое место отводится психическим болезням, второе место врожденным аномалиям, третье место болезням эндокринной системы, и четвертое место болезням нервной системы. Процент полной реабилитации (когда детям устранены или полностью компенсированы имеющиеся ограничения жизнедеятельности составляет 3,9%, в Югре - 3,6%)

Относительно невысокие показатели уровня первичной детской инвалидности связаны с наличием в округе крупных медицинских центров в которых проводятся многие виды лечения в том числе кардиохирургическое с применением высоких технологий, что позволяет оказывать своевременную помощь детям с различными врожденными аномалиями без необходимости выезда за пределы региона. В результате успешно проведенных реконструктивных операций удается устранить или, в значительной степени компенсировать последствия заболеваний, травм и иных дефектов, что исключает необходимость направления ребенка на МСЭ.

В округе проводятся мероприятия направленные на улучшение здоровья женщин детородного возраста, практикуются функциональные методы обследования для ранней диагностики врожденных патологий развития, перинатальные центры оснащены современным оборудованием для выхаживания новорожденных. Большое внимание уделяется социальной реабилитации детей-инвалидов, проводимой в реабилитационных центрах города и района, основной задачей которых является интеграция ребенка в общество.

Скоординированные усилия всех служб и ведомств города и района направлены на выполнение важнейшей задачи, закрепленной в статье 23 Конвенции ООН о правах ребенка: «Неполноценный в умственном и физическом отношении ребенок должен вести полноценную достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинства, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества».


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Сегодня в 17:30, просмотров: 133, комментариев: 0


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