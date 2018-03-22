Квартира — лучшее вложение

Приобретение недвижимости в городе до сих пор остается одним из излюбленных средств вложения денег среди сургутян. Оно и понятно — на рынке новостроек и вторичного жилья масса привлекательных предложений.

Один из лидеров среди застройщиков города — Сибпромстрой, уже давно занимает первые строчки среди предпочтений потенциальных новоселов.

Компания реализует качественное и доступное жилье в нескольких районах города. Совсем недавно стартовали продажи в паре высоток 42 микрорайоне — Семена Белецкого, 1, и Есенина, 2.

В этих 17-этажках имеются квартиры разных площадей: есть несколько вариантов студий, минимальная площадь которых от 27,4 кв. м. (стоимостью от 1,75 млн рублей). Представлены однокомнатные квартиры, площадью от 41,2 до 55,3 квадратов (от 2,3 до 2,7 млн рублей). «Двушки» 64,1 — 71,3 кв.м. (от 3,15 до 3,3 млн) и трехкомнатное жилье (71 кв. м. по 3,4 млн рублей).

Новенькие высотки, как и другие дома Сибпромстроя, возведены в соответствии с мировыми стандартами энергоэффективности и оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим рационально расходовать энергоресурсы.

Так, например, стены многоэтажек имеют специальную защиту от промерзания. В квартиры проведена только холодная вода, а для ее нагрева установлены современные электрические водонагреватели — благодаря этому у жильцов значительно снижается общее водопотребление, упраздняется строка расходов за содержание внутридомовой системы ГВС. В домах компании наблюдается общедомовая экономия электроэнергии (на 85 процентов) — это становится возможным из-за оснащения высоток светодиодным освещением.

В итоге счастливые обладатели квартир в новых домах на Семена Белецкого, 1, и Есенина, 2, в общем экономят до 30-40 процентов от средней стоимости ЖКУ.

В самих квартирах, которые сейчас реализуются в 42 микрорайоне, сделана предчистовая отделка, выполнена электроразводка, установлены межкомнатные перегородки — это позволит покупателю немало сэкономить на грядущем ремонте, и, подчеркнем, никак не отразится на стоимости жилья — работы идут «бонусом» от застройщика.

Стоит уделить внимание и самому 42 микрорайону. Он расположен в активно развивающейся части города — новом сердце Сургута, по мнению архитекторов и других специалистов. Именно этот факт привлекает сюда как застройщиков, так и различных бизнесменов, которые за последние несколько лет «снабдили» окрестности всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой. В шаговой доступности работают крупные торговые центры: ТРЦ «Аура», «Империя», «Лента» и другие. Есть медицинские центры и кабинеты, организации, оказывающие всевозможные услуги.

Для семей с детьми, или тех, кто только задумывается о пополнении, неподалеку имеются образовательные учреждения. А вообще, как отмечают специалисты Сибпромстроя, на придомовой территории нового жилого комплекса уже заложены места под детский сад и школу, которые появятся в ближайшем будущем.

Добраться отсюда можно в любую точку Сургута — рядом на постоянной основе ходит общественный транспорт. До ЖД вокзала, например, можно доехать буквально за пару минут, а до центра города за 15. Плюс тут же рядом выезд к Нефтеюганску и дорога в аэропорт.

Во дворе жилого комплекса оборудовано комфортное и безопасное пространство — детская и спортивная площадки расположены на крыше подземного паркинга.

Кстати, стоит отметить, что во дворах домов на Семена Белецкого, 1, и Есенина, 2, предусмотрено большое количество стоянок под автомобили — есть наземные парковки и, как уже сообщалось, двухуровневый современный подземный паркинг на 1 780 машиномест.

Приобрести квартиры в 42 микрорайоне можно как за наличный расчет, так и при помощи предложений от банков-партнеров — застройщик сотрудничает с большим количеством финансовых организаций с массой интересных условий. Например, можно купить жилье в ипотеку без первоначального взноса или по сниженной процентной ставке.

Более подробную консультацию по условиям банков-партнеров можно получить по телефону отдела продаж Сибпромстроя, который, кстати, располагается в соседнем 38 микрорайоне (Тюменский тракт, 2/1). В любое удобное для вас время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера сотрудники компании будут рады показать вам квартиры и предоставить всю интересующую информацию.

Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.