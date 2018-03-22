Какие частные стоматологии города принимают по полисам ОМС // Консультация

Сейчас некоторые негосударственные стоматологические клиники и центры работают в системе ОМС, предоставляя ряд своих услуг для населения бесплатно.

Полный реестр медицинских организаций, работающих с полисами ОМС, можно найти на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования ХМАО-Югры.

Согласно постановлению Правительства ХМАО-Югры «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ХМАО-Югре», граждане, имеющие полис ОМС, могут рассчитывать на несколько видов бесплатной стоматологической помощи в негосударственных клиниках.

Терапевтическая и хирургическая помощь в полном объеме

Исключение:

постановки пломб из композитных материалов светового отверждения (для взрослого и детского населения);

постановки пломб из композитных материалов химического отверждения для взрослого населения;

эстетических, реставрационных работ восстановления разрушенной коронковой части зуба с использованием опорных штифтовых конструкций с применением композитных материалов химического и светового отверждения.

Ортодонтическое лечение

Ортодонтическое лечение аномалий прикуса съемной аппаратурой детям в возрасте до 18 лет, за исключением повторного изготовления съемной ортодонтической аппаратуры, взамен утерянной или сломанной по вине пациента.

Ортодонтическое лечение брекет-системой исключительно при следующих состояниях:

зубочелюстных аномалиях и деформациях, обусловленных врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов;

деформациях челюстно-лицевой области, сформировавшихся в результате травм и хронических заболеваний височно-нижнечелюстного сустава воспалительного и дистрофического генеза;

после оперативного вмешательства при злокачественных и доброкачественных новообразованиях;

приобретенных выраженных аномалиях челюстно-лицевой области с нарушением функций глотания, жевания, речи, дыхания;

на подготовительном этапе при проведении хирургического лечения различных патологий прикуса;

челюстно-лицевых аномалиях у детей, которым начато ортодонтическое лечение, до его полного завершения, но не позднее 18 лет.

Как правило, сургутские частные стоматологические клиники для приема пациента требуют с него несколько документов: паспорт, СНИЛС и полис.

Если у вас вдруг случится конфликтная ситуация с клиникой, вы можете обратиться с заявлением как к руководству организации, так и в свою страховую компанию.

Частные стоматологии, оказывающие услуги по полисам ОМС

«Югория-Дент».Пр. Взлетный, 4. Тел. 25-21-12

«Дента Плюс». Ул. Маяковского, 45Б. Тел. 32-72-50

«Дентал-С». Ул. Лермонтова, 11. Тел. 52-00-12

«Гарант». Ул. И. Каролинского, 9. Тел. 95-05-24

«Югория-Дент+». Ул. Быстринская, 8. Тел. 22-16-40

«Крома». Пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, 5. Тел. 74-51-05