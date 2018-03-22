Какие частные стоматологии города принимают по полисам ОМС // Консультация

Сейчас некоторые негосударственные стоматологические клиники и центры работают в системе ОМС, предоставляя ряд своих услуг для населения бесплатно.
Полный реестр медицинских организаций, работающих с полисами ОМС, можно найти на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования ХМАО-Югры.
Согласно постановлению Правительства ХМАО-Югры «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ХМАО-Югре», граждане, имеющие полис ОМС, могут рассчитывать на несколько видов бесплатной стоматологической помощи в негосударственных клиниках.
Терапевтическая и хирургическая помощь в полном объеме
Исключение:
- постановки пломб из композитных материалов светового отверждения (для взрослого и детского населения);
- постановки пломб из композитных материалов химического отверждения для взрослого населения;
- эстетических, реставрационных работ восстановления разрушенной коронковой части зуба с использованием опорных штифтовых конструкций с применением композитных материалов химического и светового отверждения.
Ортодонтическое лечение
Ортодонтическое лечение аномалий прикуса съемной аппаратурой детям в возрасте до 18 лет, за исключением повторного изготовления съемной ортодонтической аппаратуры, взамен утерянной или сломанной по вине пациента.
Ортодонтическое лечение брекет-системой исключительно при следующих состояниях:
- зубочелюстных аномалиях и деформациях, обусловленных врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов;
- деформациях челюстно-лицевой области, сформировавшихся в результате травм и хронических заболеваний височно-нижнечелюстного сустава воспалительного и дистрофического генеза;
- после оперативного вмешательства при злокачественных и доброкачественных новообразованиях;
- приобретенных выраженных аномалиях челюстно-лицевой области с нарушением функций глотания, жевания, речи, дыхания;
- на подготовительном этапе при проведении хирургического лечения различных патологий прикуса;
- челюстно-лицевых аномалиях у детей, которым начато ортодонтическое лечение, до его полного завершения, но не позднее 18 лет.
Как правило, сургутские частные стоматологические клиники для приема пациента требуют с него несколько документов: паспорт, СНИЛС и полис.
Если у вас вдруг случится конфликтная ситуация с клиникой, вы можете обратиться с заявлением как к руководству организации, так и в свою страховую компанию.
Частные стоматологии, оказывающие услуги по полисам ОМС
«Югория-Дент».Пр. Взлетный, 4. Тел. 25-21-12
«Дента Плюс». Ул. Маяковского, 45Б. Тел. 32-72-50
«Дентал-С». Ул. Лермонтова, 11. Тел. 52-00-12
«Гарант». Ул. И. Каролинского, 9. Тел. 95-05-24
«Югория-Дент+». Ул. Быстринская, 8. Тел. 22-16-40
«Крома». Пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, 5. Тел. 74-51-05
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