«​Популярная наука в Сургуте» расскажет о химии в еде

24 марта проект «Популярная наука в Сургуте», в августе 2017 года поддержанный Фондом президентских грантов, продолжит свою работу лекторием, посвященным еде – выпускник химического факультета МГУ и химик-флейворист (специалист по пищевым добавкам) Сергей Белков раскроет две крайне актуальные для каждого современного человека темы: «Пища органическая vs неорганическая» и «Химия в еде: кто виноват и что делать?». В них он рассмотрит мифы о том, насколько полезна органическая еда и насколько «страшны» химические добавки в пище.

Лекции начнутся 24 марта в 16.00. Они пройдет актовом зале гуманитарного корпуса СурГУ (ул. Энергетиков, 8). Кроме того, сразу после окончания лекций и вопросов (около 18.30) Сергей Белков проведет неформальный разговор с сургутянами на тему популяризации науки. Вход на все мероприятия свободный.

Ссылка на видео-приглашение от Сергея Белкова на лекцию в Сургуте.

Справка:

Проект «Популярная наука в Сургуте», подготовленный АНО «Интеллектуальный клуб», в августе 2017 года был поддержан Фондом президентских грантов.

В рамках этого проекта в Сургуте со своими лекциями уже побывали: научный журналист Алексей Водовозов с рассказом о вакцинах и гомеопатии; специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков с объяснением работы нейросетей и искусственного интеллекта; астроблогер и работник частной космической компании Виталий Егоров, поведавший о поиске экзопланет и коммерческом освоении космоса; главный редактор портала neuronovosti.ru Алексей Паевский с лекцией о перспективах биотоплива и его возможности заменить нефть.

Информационные партнеры проекта: информационно-аналитический портал siapress.ru, телекомпания «СургутинформТВ», портал ugra-news.ru, газета «Новый Город», информационный портал «Про-Сургут», просветительский проект «Курилка Гутенберга».

Организационные партнеры проекта: Югорский интеллектуальный клуб и Сургутский Государственный университет.

В ходе реализации проекта проживание для лекторов предоставляет гостиница «Gala».

Контакты: Алексей Кучин (71-12-01), Дмитрий Щеглов (62-90-74).

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