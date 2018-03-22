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​Маленькая вера в привычку бояться

Давайте честно. Зачем самим себе врать? Это пропагандисту, главе государственного информагентства можно, закатив глаза, биться в истерике: «Раньше Путин был просто наш президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим!»Нам-то зачем из себя строить припадочных?

18 марта из 109 млн избирателей за бывшего будущего президента проголосовало 56 млн – не более 52%. Это с учетом «примерно 10 млн. избыточных голосов в пользу действующего президента на высоких явках», согласно предварительной оценке опытных электоральных аналитиков. Владимир Путин набрал 76,7 процента голосов при явке 67,47%. Третий результат после 1991 и 2008 года, когда явка составила рекордные 76,66% и 69,81% соответственно. Правда, и оценка фальсификаций на президентских выборах 2008 г. достигала не менее рекордных 14,6 миллионов.

Вот, собственно, и все. Никаких 86% и близко, никакого «народ поддержал», никаких вождей-царей-императоров. Особенно если принять в расчет пропагандистскую истерику в «осажденной крепости» под лозунгом «За Родину! За Путина! Вдарим по врагу мультяшными ракетами!» И перенос выборов на духоподъемное 18 марта, день аннексии Крыма, не помог. И ежегодное послание Федеральному Собранию, перескочившее с 2017-го на 2018-ый и превратившееся в размахивание бомбами с демонстрацией ядерных ударов по Флориде. И не имеющая прецедентов многомесячная едва ли не круглосуточная кампания по обеспечению/выбиванию явки избирателей, о которой мы все, буквально все, прекрасно информированы, благодаря многочисленным сообщениям, в том числе и анонимным.

Поклон им земной, не побоявшимся предать гласности совершаемые преступления. И, в отличие от Лилии Сулеймановой, у меня язык не повернется назвать гражданской трусостью поступок человека, который анонимно сообщил на Карту нарушений Движения в защиту прав избирателей «Голос» о том, что «руководители низших звеньев федерального телеканала АО "ТВ Центр" получили устное распоряжение руководителя производственно-технического комплекса Широкова А.В. со ссылкой на генерального директора телеканала, Быстрицкую Ю.А., об обязательном СМС-уведомлении руководства о посещении выборов». Потому что далее следовала открытая угроза, исходящая от высокого госчиновника: «с теми, кто не явится на выборы, Широков А.В. предложил «попрощаться» как с недостаточно сознательными гражданами» и «требование было в дальнейшем неоднократно повторено директорами дирекций и обозначено как «крайне серьезное».

И снова давайте честно. Люди прекрасно знают, уверены на сто процентов – это не самодеятельность начальства, не выдумка какого-то самодура – мелкого чиновника, это политика, поддерживаемая всей мощью государства. В чем они за последние 18 лет убедились тысячу раз, и никакие лицемерные призывы писать заявления очередного щедринского «либерала применительно к подлости» Эллы Памфиловой их не обманут. Чудес не бывает. Не может государство одной рукой организовывать фальсификации, требовать явки в нарушение закона, а другой добиваться его строжайшего исполнения. Тут, как говорится, либо трусы наденьте, либо крест снимите.

Да, люди боятся в открытую отстаивать свои права, говорить о неправомерных действиях или бездействии чиновников, потому что, например, знают, чем кончилась история 2012-го года с завучем питерской школы №575 Татьяной Ивановой, отказавшейся на своем участке обеспечить победу «одной партии». Увольнением, несмотря на разразившийся в газетах и интернете скандал. Люди прекрасно видят — с 2000 года государство только и делает, что отчаянно борется с теми, кто посмел не побояться, объявляет врагами народа тех, кто слово сказал против власти. Не отдельные преступники, а именно государство, весь подмятый Компанией государственный аппарат.

И произошло это не сегодня. Помните государственную спецоперацию по уничтоженю НТВ? А убийство Юрия Щекочихина? Расстрел Анны Политковской, которая была и остается главным российским Журналистом? А подлейшие слова: «для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности убийство Политковской нанесло гораздо больший ущерб, чем ее публикации»? А казнь Натальи Эстемировой? А погибших в Норд-Осте и отказ расследовать это преступление с уничтожением улик? А потерявших самое дорогое в жизни, возмущенных ложью властей матерей Беслана, которых совершенно безнаказнно пинали чуть ли не ногами «государевы люди»? А закрытие государством же томского ТВ-2, журналисты которого придумали народное движение «Бессмертный полк», которое тоже, я бы сказал, с особым цинизмом, захватила власть? А недавний показательный расстрел пошедшего против власти Бориса Немцова? А демонстративный отказ даже признать его, занимавшего высочайшие государственные посты, действующего депутата Ярославской областной думы государственным деятелем?

И сделали все эти мерзости, «придумали» это все не какие-то неизвестные гиганты и тем более не народ, «встающий с колен» по телевизору и одновременно прекрасно понимающий, что отношения с властью государство превратило из заурядного «наниматель-наемный временный менеджер», в акт сакральной веры, когда кроме как регулярно поклониться солнцеликому, по словам Олега Владимирова: «Ничего другого, похоже, не остается».

Просто свалить ответственность на «них», но были и остаются конкретные преступники, которые, занимая, например, посты завуча и директора Почётненского Учебно-воспитательного комбината звонят учителю русского языка и литературы Лилии Иргашевне Нурлаевой и устраивают истерику из-за того, что их подчиненная не проголосовала. Запись с угрозами увольнением и ссылками на то, что это приказ сверху, выложена в Facebook (очень неприятно это слушать, но необходимо, чтобы понять, насколько безнаказанными они себя чувствуют, как боятся не суда, а своего начальства). Вот и посмотрим, будет ли взята под стражу пани директор Елена Владимировна Братусина, «выпытают» ли у нее имена начальников, приказавших нарушить российский закон. Поглядим, куда приведет цепочка преступных приказов.

Ведь Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" гласит: «Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах...» А статья 141 Уголовного кодекса за нарушение избирательных прав (в том числе свободу и добровольность участия) с использованием служебного положения по предварительному сговору да еще группой лиц предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Проверим, есть ли еще место для маленькой веры в закон, справедливость и правосудие. Стоит ли людям бояться озверевших от безнаказанности служащих не Родине, а «вождю» чинуш, исполняющих корыстный государственный заказ.

Читайте предыдущий блог Александра Мазурина «Мерзость? Новая российская норма».

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Сегодня в 09:59, просмотров: 279, комментариев: 9


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:24
Извиняйте, т. Мазурин, "говоришь ты долго и правильно, Федя" - (с) Жванецкий, но, увидев выделенные Политковскую и Щекочихина - я читать не стал
Александр Мазурин Швондер
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Сегодня в 12:15
Ну, вы-то и без меня все прекрасно знаете-понимаете. А выделение фамилий - это такой формат СИАПРЕСС. Или вы такую личную неприязнь к ним испытываете, что кюшать не можете?
Сергей Б
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Сегодня в 12:36
Пускай уже шобла из которой Мазурин и путинская шобла выйдут в чистое поле и нахлобучат там друг дружку. И наступит ляпота. Но, мазуринская не выйдет, а путинская если что армию пошлет.
Александр Мазурин Сергей Б
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Сегодня в 13:00
Хотя бы сами себе не лгите. За мной основы российского конституционного строя, а за путиным банда воров и преступников, которые каждый день совершают и других заставляют совершать тягчайшие уголовные преступления против тех самых основ, против прав и свобод всех граждан России. Я же вам наглядно продемонстрировал, что, по российским меркам такая ерунда как кампания по выпихиванию людей на избирательные участки - по российским же законам уголовное преступление, за которое в тюрьму обязаны сажать. Сменяемость власти, честные свободные выборы и референдумы, свобода слова, СМИ, собраний, политических объединений, честный справедливый независимый суд, сильное местное самоуправление, избираемое опять-таки на честных свободных выборах, это не только основа основ российского государства, это нужно КАЖДОМУ жителю России, а вовсе не мне, странный вы человек.
Сергей Б Александр Мазурин
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Сегодня в 13:15
Так вы в ампираторы штоли себя произвели – за которым основы российского конституционного строя? А народ то и не знал…
Сергей Б
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Сегодня в 13:24
Путинская шобла минусует. Точно сами в поле не пойдут…
Александр Мазурин Сергей Б
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Сегодня в 13:30
Я лишь исполняю обязанность каждого гражданина России - соблюдение и защита Российской Конституции. Что же в этом императорского?
Сергей Б Александр Мазурин
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Сегодня в 13:41
Опять двадцать пять – не надорветесь обязанности каждого гражданина России исполнять.
Сергей Б Александр Мазурин
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Сегодня в 13:58
Вот честно, ваш блог даже читать н стал – вода из старого пруда. И похоже не только я, Швондер еще разве что мельком пробежался.
Напишите что-нибудь интересное, без пасквиля. Отток капитала, кем и куда, и как с этим связаны доходы населения. Государственная система - откуда ноги растут и куда. Кого хотите в президенты и почему. Еще что-нибудь, чтоб цепляло. Для этого конечно поработать придется. Это не то что обязанности каждого гражданина исполнять.

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