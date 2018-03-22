Сургутяне могут выбрать, в каком порядке будет проходить благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды»

Сургутяне, есть 4 зоны: парк в 40-м микрорайоне, сквер «Театральный» в ПИКСе, набережная возле СурГУ и сквер у Дворца торжеств. Город готов облагородить их в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030». Вам же предлагается выбрать, в каком порядке будет проходить благоустройство предложенных территорий.
Поэтому 22 марта 2018 года в Сургуте пройдут мини-выборы. Всем жителям, которые неравнодушны к благоустройству Сургута, нужно:
- С 8:00 до 20:00 прийти в один из пунктов МКУ «Наш город». Их адреса прикрепил к фотографиям.
- Расставить цифры от 1 до 4 в зависимости от того, какая территория должна быть благоустроена в первую очередь.
Голосование будет идти только один день — 22 марта 2018 года с 8:00 о 20:00.
Сразу скажу, что можем обсуждать и предлагать свои варианты приоритетности здесь в комментариях, но в самом голосовании они не будут учтены.
А вот, собственно, сами проекты:
- Дизайн-проект сквера «Театральный»;
- Дизайн-проект сквера у «Дворца Торжеств»;
- Дизайн-проект сквера в микрорайоне 40;
- Дизайн-проект набережной у СурГ.
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