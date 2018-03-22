Закончились Паралимпийские игры в Южной Корее. Нейтральные паралимпийские атлеты из России заняли почётное второе место.

Этот результат потрясающий, учитывая, что квоты для наших паралимпийцев были сильно урезаны. Наши ребята показали всё, на что они были способны, и своим трудом доказали всему миру - поверив в себя, перестаёшь быть инвалидом. А тот факт, что Международный Паралимпийский комитет не включил нейтральных атлетов в официальный медальный зачёт, показательно вывесив «итоги», где США на первом, Канада - на втором, а Франция - на третьем месте, показывает лишь его слабость перед нашей страной, её гражданами и атлетами. Не удалось не допустить, не удалось победить, мол, хоть так «подпортим» русским праздник. Что ж, могу смело заявить – не вышло.

Сегодня наших атлетов будут встречать в Москве как национальных героев. Я хочу особо отметить наших биатлонисток: Екатерина Румянцева завоевала три золотых медали, по две золотых медали завоевали Михалина Лысова и Анна Миленина. Девчонки показали на трассе настоящий класс, и я очень рад за них! Притом, подчеркну, что Анна Миленина завоевала медали на четырех Паралимпийских играх подряд, став семикратной паралимпийской чемпионкой. Всего же в её арсенале 17 наград Игр: помимо семи золотых, ещё восемь серебряных и две бронзовые.

В то же время, мне обидно за наших российских паралимпийцев, которые незаслуженно не попали на Игры – и тех, кого от них отстранили по надуманным причинам, и тех, кому дали «зеленый свет» слишком поздно – как это случилось в следж-хоккее, когда наши ребята не были допущены в 2017 году на Чемпионат мира, где разыгрывались путёвки на Игры, а потом вроде как допустили, но путёвки уже «уплыли». Я считаю, что так поступать с паралимпийцами из любой страны совершенно бесчестно и бесчеловечно. Нельзя играть с человеческими жизнями ради мнимых политических амбиций. 21 год моей профессиональной жизни связан с адаптивным спортом, я хорошо знаю наших ребят и то, каким потом и кровью достаётся каждая победа, как атлет идёт к главным стартам планеты многие годы, сколько сил и эмоций он вкладывает в этот путь.

Впереди этих спортсменов ждут Открытые Всероссийские спортивные соревнования, которые завтра стартуют в Подмосковье. Надеюсь, что эти важные для паралимпийцев старты, так называемые Альтернативные игры, пройдут на высоком уровне. Благодаря успехам выдающихся спортсменов - паралимпийцев в России активно развивается адаптивный спорт. Люди видят, что даже с тяжёлой формой ДЦП можно и нужно стремиться покорять Паралимпийский Олимп, что потеря ног, рук и зрения – ещё не приговор.

Наши паралимпийцы дают миллионам людей веру в то, что благодаря спорту можно стать сильнее, обрести себя – целеустремленного, живого, настоящего. Хочу сказать, что горжусь нашим югорским паралимпийцем Михаилом Слинкиным – несмотря на тот факт, что он не завоевал медали, будучи всего два года на борде, сумел войти в топ 10 лучших парасноубордистов планеты, и это дорогого стоит. Уверен, что через четыре года в Пекине Миша покажет более высокий уровень и будет бороться за медаль.

Завтра я поеду в парк-отель «Пересвет» поддержать отстраненных атлетов. Еще раз призываю СМИ максимально освещать соревнования, рассказать зрителям о наших героях, как можно больше, о том, как они не потеряли веру в себя и стали лучшими!

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