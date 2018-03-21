Оплатил? Докажи!

«Уже дважды стала свидетельницей такой ситуации: в полную маршрутку входит человек десять, люди начинают передавать за проезд. В итоге водитель говорит, что несколько пассажиров не оплатили поездку, поэтому транспорт будет стоять и ждать, пока зайцы не одумаются. Даже грозят высадить всех вошедших. А как доказать, что я оплатила — билет же не дают? Очень неприятные ситуации», — такой вопрос на горячий телефон редакции задала корреспонденту сургутянка Елена Коваленко.

Ответить на этот вопрос мы попросили специалистов департамента городского хозяйства. Как сообщили нам в структурном подразделении администрации, эту ситуацию могут прояснить «Правила пользования городским транспортом общего пользования в городском округе город Сургут». Согласно им, водитель или кондуктор обязаны выдавать билеты пассажирам после получения оплаты за проезд.

В ООО ТНК «Транссиб», которое обслуживает маршруты №40 и 27, разъяснили, что делать в подобной ситуации: «Все наши водители укомплектованы билетами, но, конечно, практически никто их не выдает. Для решения конфликтных ситуаций необходимо звонить напрямую в офис перевозчика, телефоны указаны в салоне транспорта. Нужно назвать госномер машины и тогда мы будем проводить проверку и накажем виновника. Высадить человека из маршрутки, не имея точных доказательств, что проезд им не оплачен, водитель не имеет права».