В течение многих лет я пытаюсь развеять стереотип, что органы опеки – карательный инструмент

В России большое внимание уделяют обеспечению благополучного и безопасного детства. Законодательство нашей страны гарантирует право ребенка жить и воспитываться в семье. О том, как реализуется это право в Сургутском районе, рассказала начальник управления опеки и попечительства Лариса Стулей:

Когда законные интересы ребенка нарушаются родителями, в их защиту выступают госорганы. В 2017 году сообщений о нарушении прав детей их родителями поступило 207, по итогу на учет были поставлены 82 семьи. Речи не идет об изъятии детей. Когда нам поступают сообщения, органы опеки и попечительства выезжают к семье и проводят обследование бытовых условий, и делают выводы о том, в какой степени нарушены права ребенка, опасно ли его нахождение в семье и намечается конкретный план мероприятий. За последние пять лет не было случаев изъятия семьи. Этот показатель говорит о том, что профилактика, которая ведется социальными, правовыми, психологическими службами, общественными организациями, чтобы сохранить право жить в семье, дает положительный результат.

Также о системности и результативности работы говорит тот факт, что в течение прошлого года 54 семьи были сняты с учета, в связи с улучшениями. Как правило, семья, стоящая на учете у органов опеки, находится в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Есть период времени, когда нужно помочь этой семье: кому-то трудоустроиться, кому-то вылечиться от таких заболеваний как алкоголизм и наркомания, кому-то сделать ремонт в квартире и так далее. Иногда по заявлению родителя, на время пока семья преодолевает кризисную ситуацию, дети направляются в соцзащитные учреждения. После возвращения детей к родителям, семья не прекращает находиться на контроле до момента стабилизации.

Существуют ситуации, когда работа не дает тех положительных результатов, и тогда органами опеки принимаются крайние меры – лишение или ограничение в родительских правах. Таким образом, 6 родителей в 2017 году было лишено родительских прав, 8 детей остались без попечения. Детям подбираются замещающие семьи, в приоритете, конечно, кровные родственники, но если таковых нет, то дети отправляются к родителям из банка замещающих семей, это люди прошедшие обучение, имеющие свидетельства и готовые принять ребенка. Однако всегда нужно понимать, что замещающая семья – временная. В случае восстановления родителя в родительских правах или обращении кровных родственников мы передаем детей из замещающей семьи.

Статистика последних лет показывает, что увеличилось количество семей из числа коренных и малочисленных народов Севера, где алкоголизм достигает такого уровня, что приходится лишать родительских прав. В этом году 8 детей-хантов остались без попечения родителей, и это отрицательная статистика. Замещающие семьи ребятам были найдены той же народности. При подборе семьи ребенку мы руководствуемся сохранением и национальных традиций, и возможностью проживать в одной семье, то есть, не разлучаем братьев и сестер.

2018 год начался позитивно, ни один родитель на территории Сургутского района на данный момент не был лишен родительских прав. Но, к сожалению, один ребенок остался без попечения родителей, в силу сиротства.

В течение многих лет я пытаюсь развеять стереотип, что органы опеки – карательный инструмент. Мы всегда стараемся помочь родителям встать на ноги и максимально сохранить семью.И даже если родитель лишен или ограничен в родительских правах, мы не прекращаем работу, а если появляется малейшая возможность восстановить в родительских правах, мы помогаем не только правовой консультацией, но еще и помогаем трудоустроиться, и социализироваться, чтобы дети вернулись к родным родителям. Ни какая самая лучшая замещающая семья не заменит кровных родителей. Но статистика говорит о том, что родители не так сознательны и целеустремленны, только 2 родителя в 2017 году были восстановлены в правах.