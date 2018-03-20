Мы – то, что мы едим

На грядущих выходных в Сургуте стартует очередной этап проекта «Популярная наука». В этот раз сургутяне смогут узнать все о том, что они едят.

В последнее время в обществе, и не только российском, распространяется тренд на органическую пищу, при этом мало, кто представляет, что это такое, а самое главное, чем она отличается от обычной. В результате вокруг этого явления расплодилось целая куча мифов. Так же, как и вокруг многочисленных пищевых добавок, которые обвиняют чуть ли не во всех недугах, поражающих человека. Разобраться в этих мифах и отделить зерна от плевел, а полезное от вредного поможет флейворист, технолог пищевых производств и научный журналист Сергей Белков. В Сургуте гость выступит с двумя лекциями: «Пищевая химия или химическая пища. Кто виноват и что делать?» и «Умная еда для умных людей. Органическое vs Неорганическое». Встреча состоится 24 марта в актовом зале Гуманитарного корпуса СурГУ на ул. Энергетиков 8, в 16:00. Вход свободный.